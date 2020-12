Was darf und was darf nicht an Silvester 2020 in Oschatz gemacht werden? Während Restbestände an Feuerwerkskörpern gezündet werden dürfen, muss das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Abstandsregelung eingehalten werden. Die Stadt Oschatz hat das Zünden von Raketen und Böllern nicht verboten.