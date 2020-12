Stille Nacht, helle Nacht in Oschatz: Viel Licht und wenig Leben während der Ausgangssperre

Oschatz

Die Oschatzer nehmen die coronabedingte Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr ernst. Bei einem zweistündigen Rundgang durch die Stadt (samt Partnerin und Hund) am Sonnabend um Mitternacht begegnete uns nur eine weitere Frau – ebenfalls auf Gassirunde mit dem Vierbeiner. Das Knurren und Kläffen der beiden Tiere verhallt im Nichts. Niemand kann sich aufregen.

Fünf Mal kreuzten Autos unseren Weg. In zwei Fällen handelte es sich dabei um den gleichen Streifenwagen der Polizei – einmal auf dem Altmarkt und einmal am Anglerparadies. Die Beamten steigen nicht aus. Sie dürften es, denn sie üben ihren Beruf aus – eine der wenigen Ausnahmen, jetzt unterwegs zu sein. Neben Haustier und Beruf zählt dazu noch die Begleitung Sterbender und der Besuch der Ehe- oder Lebenspartner, Kranker oder Hilfsbedürftiger.

Zu hören ist in dieser ziemlich kalten Nacht nur wenig. Die Temperatur liegt unter dem Gefrierpunkt. Kurz nach dem Start in Altoschatz, auf Höhe des Eulenstegs, kläffen in der Ferne wieder Hunde, ein Uhu lässt seinen markanten Ruf verlauten – lauter wird es nicht.

Was der Sperrstunde an Geräuschen fehlt, macht sie mit Lichtern wett. In der Innenstadt ist keine Menschenseele anzutreffen, dafür sind die Straßen prächtig ausgeleuchtet. Man wünscht sich, das auch von den Ortsteilen sagen zu können. Im Gegensatz zu anderen Jahren kommen sie ziemlich schmucklos daher.

Bewegung ist nur hinter den Fenstern. Da wird dekoriert, fern geschaut, auf dem Balkon geraucht – womöglich, so mein Gedanke beim erneuten Blick auf die Polizeistreife – hätten die Beamten beim „Klingelputzen“ mehr zu tun.

Von Christian Kunze