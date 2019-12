Stollenanschnitt eröffnet Oschatzer Weihnachtsmarkt

Oschatz

Für einen kurzen Moment waren Kinder-Achterbahn, Glühwein und Wollwaren Nebensache: Der Star – zumindest in den etwa 15 Minuten, die er unversehrt auf seinem Holzbrett verweilte, war der Riesenstollen der Feinbäckerei Starke. Der Oschatzer Weihnachtsmarkt ist seit gestern Nachmittag eröffnet. Zum Start ins lange Wochenende durfte demnach auch der traditionelle Stollenanschnitt nicht fehlen. 1,60 Meter lang, stattliche 15 Kilo schwer. Auch wenn die beiden Träger des Gebäcks daran ihre Zweifel hatten. Mit feinem Dresdner Messerwerk schnitten Bürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) und Bäckermeister Jörn Starke zahllose feine Stücke für die hungrigen Oschatzer in Scheiben. Verteilt wurde der Weihnachtsklassiker von vier kleinen Weihnachtsengeln und einem Wichtel. „Schmeckt“ lautete das schnelle Echo der vielen Stollenfans an diesem Nachmittag. Das Familienrezept des Großvaters konnte punkten.

Von liep