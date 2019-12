Stollenanschnitte, Bastelstuben und Bläsermusik zwischen Borna und Zeuckritz

Collm-Region

An diesem Wochenende laden eine Reihe kleinerer Veranstaltungen ein, bei denen man sich auf die Weihnachtszeit einstimmen kann.

In Bornafindet der Weihnachtsmarkt am Sonntag auf dem Parkplatz zwischen Kirche und Kulturscheune statt. Er beginnt 14.30 Uhr mit einem Programm von Hort und Grundschule Schönnewitz. Anschließend schneidet Bürgermeister David Schmidt den Stollen an. Auf dem Markt präsentieren sich Vereine und Händler. Im Anschluss ist Adventskonzert in der Kirche.

Pyramide und Weihnachtsmann auf der Rakete sind die Wahrzeichen des Weihnachtsmarktes in Glossen. Am Nikolaustag eröffnen die Kinder der Grundschule Neusornzig das Markttreiben mit einem Programm im Gemeindesaal. Eine halbe Stunde später wird der Bärtige geweckt, damit er ab 18.30 Uhr das Feuerwerk mit bestaunen kann. Am Sonnabend öffnet der Markt 14 Uhr. Zum Kabarett mit Sanftwut-“Manni“ steht ab 14.30 Uhr die Kaffeetafel bereit, die Veranstaltung ist ausverkauft. 17.30 Uhr hingegen tritt der Mügelner Posaunenchor dann wieder für alle auf.

Der Heimatverein „Böhla – Dorf der Teiche“ lädt am Sonnabend ab 15 Uhr zur Scheunenweihnacht nach Großböhlaein. Den Auftakt bildet der Stollenanschnitt. Ab 16 Uhr spielt der Posaunenchor Laas. Gegen 16.30 Uhr besuchen der Weihnachtsmann und die Schneekönigin die Scheunenweihnacht. In der Scheune bieten neben der Heidebäckerei Rentzsch und der Kerzenscheune Mahitzschen Händler mit Naturwaren, erzgebirgischer Volkskunst und Weihnachtsträumen aus Holz ihre Produkte an. Heißgetränke und Kräppelchen werden zubereitet.

Die Manufaktur „Einmalig“ lädt am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr zum „Adventszauber im Stall“ ein. Der Schauplatz ist unter der Adresse Dorfstraße 14 in Lampersdorfzu finden. Versprochen wird ein gemütliches Hoffest mit Malerei und Café, weihnachtlich geschmückter schwedischer Wohnstube sowie Feuerschalen im Hof.

Der Pfarrhof ist der Schauplatz des vom Heimatverein Luppaorganisierten Weihnachtsmarktes. In der Bastelstube können Kinder originelle Geschenke anfertigen. Wer nicht selbst basteln möchte, findet dort sicher ein passendes Präsent. Dazu versprechen die Organisatoren „allerhand Leckereien“. Der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt. Der Luppaer Weihnachtsmarkt findet am Sonnabend ab 14 Uhr statt.

Bei der Tombola auf dem Weihnachtsmarkt am Sonntag in Naundorfgibt es ein Fahrrad zu gewinnen. Zu den kulinarischen Spezialitäten gehören roter und weißer Glühwein sowie Bratäpfel und Zuckerwatte. Der Markt vor der Kirche wird 14 Uhr von Pfarrerin Christina Moosdorf und dem Vorsitzenden des Heimatvereines Gert Jahn eröffnet. Danach gibt es ein Programm der Grundschule und den Stollenanschnitt.

Beim Weihnachtsmarkt des Fördervereines Dorfkirche Schirmenitzam Sonnabend ab 14 Uhr kann ein Blick in die Kirche geworfen werden. Da wegen der Sanierung die Kirchenbänke ausgebaut sind, spielt sich alles neben dem Gotteshaus ab. Zu Gast ist wieder der Bläserchor aus Lorenzkirch. Außerdem kommt der Nikolaus.

Die Feuerwehr Schwetarichtet am Sonnabend ab 14 Uhr am Gerätehaus den 3. Schwetaer Weihnachtsmarkt aus.

Zum Christbaum-Schmücken lädt der Heimatverein Wellerswaldeam Sonntag ab 14.30 Uhr in den Amselpark ein. Die Jüngsten singen Weihnachtslieder und wecken danach den Weihnachtsmann.

Die Feuerwehr Zeuckritzlädt am Sonnabend, 15 Uhr, zum Glühwein unterm Weihnachtsbaum an ihre Grillecke ein.

Von Axel Kaminski