Nordsachsen/Torgau

Wenn es um Bäckerei-Handwerk und Tradition geht, ist ihm kein Weg zu weit. André Bernatzky ist anerkannter Stollenprüfer und zwischen Oktober und Mitte Dezember in ganz Deutschland unterwegs. Vor allem im „Stollenland“ Sachsen hat er viel zu tun. Und nun kam Bernatzky streng dienstlich auch nach Nordsachsen.

Ab Mitte Dezember freut er sich auf die Weihnachtsgans

Fünf Bäcker der Region ließen in Torgau ihre Produkte unter die Lupe nehmen. Bäckermeister Heiko Schröder aus Großtreben hatte bereits 2020 bei der Stollenprüfung mit Bestnoten abgeschnitten. Damals brachte er seine Backwaren noch selbst in die Landeshauptstadt Dresden. Nachdem er nun auch einheimische Berufskollegen für den Test begeistern konnte, war eine separate Prüfung in Torgau möglich. So lagen im Katharina-Café am Markt gleich 20 verschiedene Stollen für André Bernatzky bereit. Beteiligt hatten sich neben Heiko Schröder die Bäckermeister Peter Wentzlaff aus Sornzig (Stadt Mügeln), Maximilian Füchsel aus Torgau, Ronny Lautenbach aus Vogelgesang (Gemeinde Elsnig) sowie Ricardo Fischer aus Lossatal im nordsächsischen Nachbarlandkreis Leipzig. Mehrere Stunden zog sich das Geschehen hin. Und dabei plauderte Bernatzky auch ein wenig aus dem Nähkästchen.

600 bis 700 Stollen sind in der Vorweihnachtszeit von ihm zu testen und zu kosten. Und das – so der Prüfer lächelnd – merke er hinterher auch am eigenen Körpergewicht. Sechs bis sieben Kilogramm zeige die Waage dann mehr an. Er liebe Stollen. Aber ab Mitte Dezember freue er sich besonders auf die Weihnachtsgans. Nichtsdestotrotz sei die Arbeit eine ernste Angelegenheit, so der Schulleiter an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Sachsen.

Wie sind die Früchte verteilt, wie stark ist die Kruste?

Die Qualitätsprüfung, von den Bäckern übrigens freiwillig in Auftrag gegeben, unterliege einem festen Schema. Bernatzky begutachtet zuerst das Äußere, ob der Stollen gut gezuckert oder der Boden verbrannt ist. Dann steht das Innere im Fokus – etwa wie die Früchte verteilt sind, wie stark die Kruste ist. Die Textur spielt eine weitere Rolle – ist der Stollen trocken oder zu schliffig. Ganz besonders wichtig aber seien Geruch und Geschmack. Idealerweise vergibt der Prüfer 100 Punkte, was mittlerweile öfter erreicht wird. „Denn ich gebe den Bäckern jedes Mal Hinweise und das steigert die Qualität“, so Bernatzky.

Ein guter Stollen bestehe aus Weizenmehl, ordentlich Butter, Mandeln, Rosinen, Zitronat, Orangeat – neben Salz und Hefe. „Ich bin kein Fan von Margarine, will ein ordentliches Butteraroma spüren“, verrät der Experte. Vier Stunden seien für einen Test mit 20 Stollen normal. Zwischendurch trinke er Wasser oder Schwarzen Tee, um den Geschmack zu neutralisieren. Für die einheimischen Bäcker ist der Stollenverkauf die tragende finanzielle Säule im Weihnachtsgeschäft und solch eine Stollenprüfung eine wichtige Maßnahme für das Marketing, wie Maximilian Füchsel erklärte.

Vom Quarkstollen bis zum Schoko-Haselnuss-Stollen

Neben Quarkstollen, Mohnstollen, Rosinenstollen und einem Schoko-Haselnuss-Stollen wurde am Testtag von Ronny Lautenbach sogar ein eigens kreierter Eisstollen aus Sahne präsentiert. „Wir wollen gar keinen Einheitsstollen. Die vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen sind ja das Interessante“, räumte André Bernatzky ein.

Für die teilnehmenden Bäcker hatte sich die Vier-Stunden-Veranstaltung schließlich mehr als gelohnt. Der Stollenprüfer bescheinigte ihnen eine herausragende Arbeit und vergab sage und schreibe 16 mal 100 Punkte. Für vier Stollen gab es immer noch ein gut. Keine Frage, dass alle fünf Bäckermeister mächtig stolz waren.

Von Nico Wendt