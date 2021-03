Storchen-TV Mügeln kehrt in Full-HD zurück

Mügeln

„Glasklares Bild in Full-HD! Die ist ein Zacken besser als die alte“, schwärmt Schornsteinfegermeister Hans-Jürgen Höhne am Sonnabendvormittag.

Als einer der ersten hat er ein Testbild der neuen Webcam gesehen, die bald Live-Bilder aus dem Mügelner Storchenhorst auf dem Varia-Schornstein in die Weiten des Internets senden soll. Sie muss noch freigeschalten werden, momentan präsentiert sich die Seite des Heimatvereins Mogelin noch im Wartungsmodus.

„Die alte war eine ganz billige“, sagt der Vereinsvorsitzende Andreas Lobe. „Und hat auch fünf Jahre gehalten“, gibt sich Höhne verhalten optimistisch. Kostete die erste noch um die 80 Euro, investierte der Verein nun etwa 220 Euro, um die Internetnutzer auf dem Laufenden zu halten.

Weißstörche: Einzelne Westzieher sind bereits zurück

Dort, im Internet verbreitete sich in der vergangenen Woche bereits ohne intakte Kamera die erste Storchensichtung in diesem Jahr in Mügeln. „Es war schon einer drauf“, bestätigt Bernhard Sommer, Storchenbeauftragter der Stadt. „In Oschatz auch, aber das sind Westzieher, die kommen von Spanien.“

Weiter südlich zögen viele Störche nicht mehr weit weg, steigende Temperaturen, sprich, die Klimakrise mache sich hier bemerkbar. „Das gab es früher nicht.“ Allerdings seien die beiden Störche, die in den vergangenen Jahren über der Varia brüteten, Ostzieher, die weiter entfernt in Afrika überwintern und dementsprechend später anreisten.

Storchen-TV ging nach Gewitter offline

Bereits eine Woche zuvor hatte Hans-Jürgen Höhne mit Volker Lecht vom Oschatzer „der computerladen“ die alte Kamera inspiziert. Danach war klar, sie muss getauscht werden. Ein Blitzschlag hatte ihr zugesetzt.

Jetzt eine Woche danach, manövrierte sie Martin Kracht auf der Hebebühne erneut zum Nest, um die neue Kamera zu installieren. Anschließend ging Gunter Schwerdtner mit an Bord des Fahrzeugs aus dem Fuhrpark der Leipziger Firma Mateco: Mit Höhne entfernte er die 50-Meter-Kehrleine, die ihre Schuldigkeit getan hatte. Sie hielt während des Abrisses der alten Varia zuverlässig das Kamerakabel in der Höhe.

Ersetzt wurde sie durch ein stabileres Drahtseil, das der Heimatverein sich von den Oschatzer Segelfliegern gesichert hatte. Was zuvor Flieger in die hohe Luft gleiten ließ, sichert jetzt am Mügelner Himmel die Datenverbindung quer vom Schornstein zur Mügelner Haustechnik nebenan, von wo aus gesendet wird.

Zweiter Schornstein soll in Mügeln wieder einen Horst bekommen

Nicht der einzige Einsatzort für die Hebebühne am Subbotnik: „Wir wollen ja noch erweitern“, verriet Höhne, da war das Seil mit dem Kabel noch nicht gespannt. „Auf Expansionskurs sind wir.“ Der führte in Sichtweite auf den MAN-Schornstein am ehemaligen Standort der Fischer Nutzfahrzeuge GmbH.

Dort siedelten bereits 2008 Störche, von denen einer beim Anflug in den Schlot rutschte. „Zwei oder drei Tage war er drin, bevor wir ihn mit dem Presslufthammer herausgebrochen haben“, erinnert sich Bernhard Sommer. „Zwei Stunden haben wir gebraucht bis das Loch drin war .“

Mügelns Storchenbeauftragter Bernhard Sommer zeigt das Loch, das damals zur Rettung des verunglückten Storch ausgestemmt wurde. Quelle: Manuel Niemann

Von oben habe Hans-Jürgen Höhne damals ein Lot herabgelassen, um erst einmal festzustellen, wo sie mit dem Boschhammer ansetzen mussten.

Bereits 50 Jungstörche sind in Mügeln geschlüpft

Nachdem im Jahr darauf ein weiterer Storch in den Schlot rutschte, wurde ein Gitter installiert. Ein verlustreiches Jahr, wurde doch ein weiterer Storch eben an dieser Stelle kurz darauf vom Blitz getroffen. Seitdem blieb der Horst verwaist.

Das soll sich nun ändern. Mügeln sei auf Wachstumskurs, sagt Höhne, bevor er ein Wagenrad und etwas Nistmaterial auf 27 Meter hohen Schornstein wuppt. Vielleicht schlüpfen bald auch hier Jungstörche, von denen Mügeln inzwischen glatte 50 hervorgebracht hat.

Mügeln von oben: Vom neuen Horst aus blicken die Tiere direkt auch die Schienen der Döllnitzbahn. Quelle: Sven Bartsch

Doch geht das überhaupt? Ein weiterer Horst in Sichtweite: Könnte es da nicht zu Revierkämpfen kommen? Wenn es um das Besetzen des Horsts gehe vielleicht, sagt der Storchenbeauftragte Bernhard Sommer.

Im vorigen Jahr habe sich einer der Altstörche gegen einen Neuankömmling zur Wehr gesetzt. Aber die eigentliche Brut betreffe das weniger, in anderen Gegenden lebten die Tiere dabei dicht an dicht.

