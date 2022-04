Straßenbau – was in Dahlen in nächster Zeit erledigt wird

Dahlen

Fünf Straßen in der Innenstadt – beziehungsweise Teilstücke davon – sowie drei in den Ortsteilen sollen in Kürze in Stand gesetzt werden. Das beschloss der Stadtrat am Donnerstag. Finanziert werden die Reparaturen aus den Zuweisungen, die die Stadt zu diesem Zweck vom Freistaat erhält.

Im Rahmen dieser Arbeiten sollen die Winterschäden auf der Feldstraße, der Parkstraße, der Lindenallee sowie den Straßen An der Schule und Auf dem Burgberg beseitigt werden. Den Auftrag dazu vergab der Stadtrat an die Firma Kutter Spezialstraßenbau aus dem thüringischen Plaue, die das einzige Angebot im Rahmen der beschränkten Ausschreibung dazu unterbreitete. Es belief sich auf 63 824,26 Euro. Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) erläuterte auf Nachfrage, dass es sich im Rahmen der erwarteten Kosten bewege. Um das Risiko weiterer Preissteigerungen zu umgehen, werde ein zeitnaher Baubeginn angestrebt.

Die gleiche Firma erhielt den Zuschlag für einen weiteren Auftrag, der Straßenreparaturen in den Ortsteilen umfasst. Ausgebessert werden soll unter anderem der innerorts liegende Teil der Ochsensaaler Straße in Börln. Außerorts hofft der Bürgermeister auf eine Verbesserung des Zustandes im Rahmen der angeordneten Flurneuordnung. Auf der Liste stehen außerdem die Straße zum Badeteich in Kleinböhla – konkret der Abschnitt von der Kurve am Spielplatz bis zum Feuerlöschteich– sowie die Plattenstraße in Bortewitz. Auf Nachfrage von Thomas Pätzold (WHD), ob es sich um die so genannte „Nord-Chaussee“ handele, bestätigte der Bürgermeister, dass zwischen Schildauer Straße und Schweinemastanlage gebaut werde – und stellte in Aussicht, dass über die Benennung der Straße noch gesprochen werden müsse. Diese drei Maßnahmen schlagen insgesamt mit rund 46 000 Euro zu Buche.

In allen Fällen werde die Reparatur als Dünnschicht im so genannten Kalteinbau erfolgen. „Mit diesem Verfahren haben wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht“, betonte Matthias Löwe.

Von Axel Kaminski