Lecker lecker: An etwa 30 Ständen auf dem Oschatzer Neumarkt wurden bekannte und unbekannte Gerichte angeboten. Bestseller ist nach wie vor der Burger. Aber auch zubereitete Insekten sind im Angebot.

Frittierte Heuschrecken und Mehlwürmer – Shijars Stand wurde von vielen neugierig unter die Lupe genommen. Allerdings wird so ein Speiseangebot so schnell nicht mehr in Oschatz zu finden sein. Quelle: Fotos: Hagen Rösner