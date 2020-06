Streit am Kleingartenzaun: Wegentwidmung soll in Mügeln Frieden stiften

Mügeln

Die Mügelner Stadtverwaltung möchte einen schon jahrelang schwelenden Streit zwischen Anliegern den Zündstoff nehmen. Der schwelt quasi am Gartenzaun, nämlich zwischen den Kleingärtnern am „Grünen Tal“ und einem Grundstückseigner am Weg „Am alten Wasserwerk“.

Dieser war 2019 an die Stadt herangetreten, um den Weg südlich von der Kleingartenanlage zu kaufen. Weil der im hinteren Teil verwachsen sei und damit mehr oder weniger in eine Sackgasse führe, wägten die Stadträte in ihrer letzten Sitzung eine Entwidmung des betreffenden Flurstücks (886/3 in der Gemarkung Mügeln) zunächst ab und stimmten mit einer Gegenstimme und acht Enthaltungen dann letztlich dafür, ihn dem öffentlichen Gemeingebrauch zu entziehen.

Entwidmung zuvor abgewogen

Nicht einmal die Anlieger kämen in den hinteren Teil, der lediglich nur von der anliegenden Familie und einem der Gärtner, der von oben schneller in seinen Garten gelange, genutzt werde, beschrieb Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler).

Der Rest der Kleingärtner nutzten den Zugang von unten. Für Spaziergänger und Wanderer hingegen gebe es Alternativen, daher sei der Weg entbehrlich. Für die Kleingärtner werde der Zugang zum Elektrokasten auch nach einem Verkauf möglich sein.

Verkauf noch nicht beschlossen

Durch die Entwidmung haftet die Stadt einerseits nicht mehr, wenn Passanten dort etwas zustößt, zum anderen entfällt der Unterhalt für die Pflege. Zugleich wird damit ein Verkauf erst möglich. Mit dem könnte eine klare Grenze gezogen und damit zugleich ein Schlussstrich gezogen werden – in einem für den außenstehenden Betrachter nicht entscheidbaren, aber augenscheinlichen Dauerkonflikt

Der Stadt lag auch ein Einspruch vor, der sich aber gegen einen Verkauf richtete, dieser werde aber erst in einer künftigen Ratssitzung diskutiert, so Bauamtsleiterin Anke Groß.

