Streit um Maisernte eskaliert auf Feld bei Oschatz

Oschatz

Als Richard K.* am 26. September 2019 von seinem Chef zur Maisernte auf ein Feld bei Borna (Gemeinde Liebschützberg) geschickt wurde, ahnte er nichts Schlimmes. Doch genau das trat ein. Der Landwirt-Azubi im zweiten Lehrjahr wurde zum Opfer eines Wild-West-Dramas auf dem Acker, musste sechs Wochen krank geschrieben werden. Was war passiert?

Opfer von der Stoßstange getroffen

Diese Frage sollte bei einer Gerichtsverhandlung am Dienstag in der Oschatzer Außenstelle des Amtsgerichtes Torgau geklärt werden. Angeklagt war ein heute 56 Jahre alter Bankkaufmann wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung. Klaus W.* soll mit seinem VW Caddy die Weiterfahrt des Traktors von Richard K. blockiert, den Schlüsselbund aus dem Traktor entwendet und ins Maisfeld geworfen haben. Anschließend soll der Angeklagte das heute 21 Jahre alte Opfer mit seinem VW angefahren haben. Richard K. soll von der Stoßstange getroffen worden sein, auf die Motorhaube gefallen und sich dabei Abschürfungen und Prellungen am linken Unterschenkel und Knie zugezogen haben. „Er stand mit seinem Auto zwei Meter vor mir und hat dann Vollgas gegeben“, sagte Richard K.

Streit zwischen zwei Landwirten

Bei der Befragung von sechs Zeugen stellte sich heraus, dass Richard K. völlig unschuldig in die Mühlen eines finanziellen Streites zwischen zwei landwirtschaftlichen Unternehmern aus der Region Oschatz geraten ist. Der eine soll dem anderen viel Geld schulden – laut Richter Dr. Jörg Burmeister reichlich 200 000 Euro.

Erntepfandrecht für Maisfeld

Daraufhin soll der Gläubiger beim Landgericht Leipzig einen Beschluss erwirkt haben, das Maisfeld des Schuldners abernten zu dürfen. Erntepfandrecht wird das genannt. Das Abernten des 94 Hektar großen Maisfeldes wollten der Schuldner und sein Berater Klaus W. jedoch verhindern.

Zeugen haben Schlüsselklau gesehen

Die meisten Zeugen waren sich sicher, dass sie Klaus W. dabei beo-bachtet haben, wie er den Schlüsselbund aus dem Traktor von Richard K. entwendet hatte. Auf die mehrfache Bitte, den Schlüsselbund zurück zu geben, habe er nicht reagiert. Mit ihren Traktoren und Lastern kesselten sie den VW Caddy des Angeklagten ein, um Klaus W. am Wegfahren zu hindern. Der habe schließlich versucht, mit seinem Auto aus dem Kessel auszubrechen und dabei Richard K. angefahren.

Prozess wird fortgesetzt

Die entscheidende Frage ist nun: Kann dem Angeklagten nachgewiesen werden, dass er den Schlüsselbund aus dem Traktor von Richard K. entwendet hat? Falls nicht, könnte das Einkesseln seines VW Caddy durch die Traktoren und Laster als Nötigung gewertet werden und das Wild-West-Drama auf dem Maisfeld bei Borna in einem anderen Licht erscheinen lassen. Der Verteidiger des Angeklagten beantragte deshalb nach dreistündiger Zeugenvernehmung, auch noch den Eigentümer des Maisfeldes als Zeugen zu hören. Denn der habe gesehen, dass der Angeklagte den Schlüsselbund auf den Sitz des Traktors gelegt und ohne diesen Schlüsselbund aus dem Fahrzeug gestiegen sei. Die Verhandlung wird am kommenden Dienstag fortgesetzt.

* Namen des Angeklagten und Opfers wurden geändert

Von Frank Hörügel