Strom vom Dach der alten Dahlener „Kartoffelfabrik“

Dahlen

Als ihr „erstes großes Photovoltaik-Projekt am deutschen Markt“ bezeichnet die deutsche Tochtergesellschaft Sun Contracting Germany GmbH der Sun Contracting AG mit Sitz in Liechtensteindie neue Anlage in Dahlen, an der gerade die letzten Handgriffe passieren würden.

Allerdings sind auf der Internetpräsenz der Muttergesellschaft schon neun Anlagen in Deutschland aufgelistet, unter anderem in Jüterbog ( Brandenburg), Auerbach und Stadtilm ( Thüringen). Beim Dahlener Projekt dürfte die Betonung auf Großprojekt liegen. Während die anderen deutschen Anlagen aus 273 bis 855 Modulen bestehen, kommt lediglich die Investition im niedersächsischen Haren mit 2442 Modulen annähernd an die Größenordnung der Dahlener Anlage mit 2775 Modulen heran. Die Produkte eines chinesischen Herstellers sind auf einer Dachfläche von rund 5700 Quadratmetern montiert.

675 Megawattstunden Jahresleistung

Die Dahlener Anlage soll eine Spitzenleistung von 749,2 kWp (Kilowatt-Peak) erbringen können. Die Jahresleistung wird vom Investor mit 675 Megawattstunden (MWh) angegeben. Für die Umwandlung des in den Modulen erzeugten Gleichstroms zu Wechselstrom seien neun Wechselrichter aus dem Hause Delta Energy Systems zuständig.

Im Gegensatz zu den technischen Daten sind die von der Sun Contracting AG gelieferten Fakten zu ihren Vertragspartnern weniger genau. Aus der Heidegut Dahlen GbR, die als Contractingnehmer benannt ist, war zu erfahren, dass es keine geschäftlichen Beziehungen gibt. Diese Dahlener Gesellschaft sei auch nicht Eigentümer der Gebäude, auf denen die Anlage errichtet wurde.

„Der wohl größte Vorteil für die Kartoffelfabrik Dahlen ist die Unabhängigkeit von steigenden Energiekosten“, heißt es in der Pressemitteilung der Investoren. Die „ Kartoffelfabrik“, eigentlich Ka-Tro- Frost Gesellschaft für Kartoffel- und Gemüseverarbeitung mbH wurde allerdings im April 2019 aus dem Handelsregister gelöscht. Das 2015 eröffnete Insolvenzverfahrengegen die Firma war Anfang Dezember 2018 mangels Masse eingestellt worden. Heinrich Marzahn, letzter Geschäftsführer der Ka-Tro-Frost war im Februar 2019 zum Liquidatorbestimmt worden.

Privatperson als Vertragspartner

Auf Nachfrage bei der Sun Contracting AG hieß es am Donnerstag Nachmittag, dass der Vertragspartner eine Privatperson sei. Deren Nennung sei aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht beabsichtigt. Es sei in Liechtenstein bekannt, dass der Geschäftsbetrieb der „ Kartoffelfabrik“ aufgegeben worden sei.

Die Investoren würden mit der Privatperson noch weitere Projekte planen, auch noch eine Anlage in Dahlen. Während auf der Internetseite der Firma die Nutzung intakter Dachflächen in den Vordergrund gestellt wird, erläuterte Pressesprecherin Victoria Nömayr, dass auch Verträge mit Dachsanierung abgeschlossen würden.

Ein ähnliches Projekt ist für die Stallanlage am Ortsrand von Laasim Gespräch. Die Arbeitsgemeinschaft PV-Invest hatte im April Pläne vorgestellt, eine 1,4 Hektar große Anlage auf Dächern und am Boden zu entwickeln. Dort sollen knapp 3900 Solarmodule installiert werden.

Von Axel Kaminski