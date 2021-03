Stromausfall und mehr: So handelt Oschatz, wenn das Licht ausgeht

Oschatz

Blackout – der aus der englischen Sprache entlehnte Begriff für einen lang anhaltenden, flächendeckenden Stromausfall ist Grundlage des Informations- und Alarmierungskonzept der Stadt Oschatz . Das war jüngst im Stadtrat Thema. „Im Kern geht es darum, die Bevölkerung in solch einem Fall auf dem Laufenden zu halten und sie zu versorgen, sprich Hilfe leisten zu können, wo es nötig ist“, präzisierte der städtische Brandschutzverantwortliche Karsten Saack. Aber auch bei Hochwasser, Sturm oder anderen extremen Ereignissen müsse man gewappnet sein.

Investition in Sirenen

Die Sirenenalarmierung funktioniert in Oschatz über mehrere Systeme: eine App fürs Smartphone, mobile Sirenen auf Einsatzfahrzeugen sowie die klassische fest installierte Sirene auf Masten oder Hausdächern. Letztere funktionieren über akustische Signale. Zur Zeit gibt es acht Sirenen im Stadtgebiet, die zwei elektronisch, sechs mechanisch. Jede von ihnen ist in Rücksprache mit der Rettungsleitstelle einzeln „anschaltbar“. „Perspektivisch soll in Oschatz und den Ortsteilen auf 12 bis 14 Sirenen aufgestockt werden, da bisher nicht komplett flächendeckend alarmiert werden kann“, so Karsten Saack. Da es unterschiedliche Bauhöhen gibt und in den Ortsteilen Sirenen teils auf privaten Gebäuden installiert sind, will man dort künftig komplett auf separate Masten setzen.

„Leuchttürme“ für Versorgung

In den Fokus rückt beim „Blackout“ nicht allein die Stadt Oschatz, sondern größere Verwaltungseinheiten, konkret der Landkreis Nordsachsen und das auf dessen Areal zur Verfügung stehende Personal samt Technik. Laut Karsten Saack gibt es einen Notfallplan und eine Liste an Maßnahmen für diesen Ernstfall. Von zentraler Bedeutung sind dabei zwei „Leuchttürme“ – Orte, an denen die Voraussetzungen gegeben sind, um Hilfe zu leisten und Informationen zusammenfließen zu lassen: Das Rathaus am Neumarkt und das Feuerwehrdepot Am Langen Rain. In beiden Gebäuden gibt es kraftstoffbetriebene Netzersatzanlagen („Notstromaggregate“) zur Energieversorgung. Ein weiterer Standort für eine solche Einrichtung wird die neue Grundschule in Oschatz West.

Von Christian Kunze