Stromausfall und versperrte Straßen – Sturmbilanz in der Collm-Region

Überwiegend recht glimpflich ist das stürmische Wochenende in der Collm-Region verlaufen. Zwar hatten sich Kommunen und Feuerwehren entsprechend der Unwetterwarnungen vorbereitet, tatsächlich wurden weniger Einsätze gefahren, als zunächst erwartet. Meist waren es umgeknickte Bäume, die von Straßen und Wegen geräumt werden mussten. Dort, wo Freileitungen von Bäumen getroffen waren, kam es auch zu Stromausfällen.

Störungen am Stromnetz

Im Mügeln musste die Feuerwehr schon am Sonnabend ausrücken, weil das Sturmtief Zeynep an der Seelitzer Straße einen Telefonmasten umgeknickt hatte. Auch am Stromnetz kam es zu Störungen: Hauptursache dafür waren im Versorgungsgebiet von Envia M zusammenschlagende Leiterseile, umgestürzte Bäume sowie herabfallende Äste, die Leitungen beschädigten.

Aufräumarbeiten dauern noch an

Vor allem in Laas, Terpitz, Wadewitz und Leckwitz waren Haushalte am Wochenende zeitweilig ohne Strom. Wie Evelyn Zaruba, Sprecherin der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, mitteilt, waren in der Spitze 1010 Kunden unversorgt, weil Bäume in die Freileitung gestürzt waren. Mittlerweile hätten alle betroffenen Haushalte wieder Strom, die Aufräumarbeiten würden aber noch die nächsten Tage andauern, so Zaruba.

Erneute Störung in Laas

Am Montagvormittag um 11.15 Uhr kam es in Lass erneut zu einer Stromunterbrechung bei rund 200 Kunden. „Die Kollegen vor Ort reparieren eine Leitung“, informierte Evelyn Zaruba. „Grundsätzlich haben wir vereinzelt auch immer noch kleinere Störungen in den Ortsnetzen, an denen wir aber dran sind“, fügte sie hinzu.

Warten auf nachlassenden Wind

Wiederholt mussten Feuerwehrleute ausrücken, weil entweder lose Dachteile gesichert oder Straßen und Wege von umgestürzten Bäumen befreit werden sollten. Eine zum Teil heikle Mission, denn oftmals mussten die Kameraden dafür im Umfeld weiterer Bäume arbeiten, die sich bereits gefährlich bogen. Nicht immer konnte deshalb sofort die Motorsäge angeworfen werden, um die Hindernisse zu zerlegen, bestätigt der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke. So habe man zum Beispiel im Fliegerhorst den betroffenen Bereich zunächst lediglich abgesperrt und dann auf eine Phase mit weniger Wind gewartet. „Wenn es so heftig stürmt, dass weitere Bäume zur Gefahr werden könnten, gehen wir nicht rein. Wir beobachten die Wetterdaten sehr genau und nutzen ein Windloch, um die Straße freizuschneiden“, beschrieb er.

Fangespiel mit Baum

Auch die Nutzung der Drehleiter müsse dann gut abgewogen werden. Doch letztlich habe man überall helfen können – auch wenn sich Einsätze durchaus langwieriger gestalteten als gedacht. „Am Langen Rain mussten wir mit einem Baum förmlich fangen spielen“, so Lars Natzke. Dorthin war die Wehr gerufen worden, weil sich ein Baum immer wieder gefährlich Richtung Haus neigte. „Der Wurzelbereich kam bis zu einem halben Meter hoch, klappte dann aber wieder zurück, entsprechend stark schwankte der Baum in der Höhe“, berichtete der Wehrleiter. Letztlich sei es gelungen, von der Drehleiter aus die Säge anzusetzen, so Stück für Stück das Gewicht zu verringern und den Baum umzusägen. „Dadurch konnte das Haus geschützt werden.“

Tagelanger Druck auf Bäumen mit Folgen

Erneut wurden am Montagmorgen Einwohner in Wermsdorf und Luppa aufgeschreckt, als dort die Sirenen gingen. Abermals waren es Bäume, den den seit Tagen andauernden heftigen Böen nicht mehr Stand halten konnten und umgekippt waren, die beseitigt werden mussten.

Von Jana Brechlin