Stürmischer Start für Marktsaison rund um den Collm

Sornzig/Leisnig

Ein stürmischer Auftakt: Im Kloster Buch lockte zum ersten Mal seit Lockdown-Beginn im November wieder ein Bauernmarkt. Trotz des wenig einladenden Wetters am Sonnabend sorgte das für etwas Aufatmen bei den coronageplagten Händlern und Besuchern.

Auch in der Collm-Region wächst der Appetit auf frisches Obst und Gemüse, auch hier sind Bauernmärkte geplant oder kommen Hofladen mit neuen Angeboten daher. Der Sonnabend in Kloster Buch zeigte, es geht um mehr als frische Waren – etwa gute Gespräche, leckeres Essen, gemütliches Verweilen am Wasser oder auch interessante Führungen und spannende Workshops.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das fehlt schon“, sagte Rica Zirnsack vom Förderverein Kloster Buch, und meint damit das ganze Drumherum. Nicht alles ließen die Corona-Bedingungen jetzt schon wieder zu.

Coronakonformes Markttreiben

Trotzdem war Rica Zirnsack froh, überhaupt Besucher empfangen zu können. Sie stand am Sonnabend am Einlass, gab jedem Besucher einen blauen Chip. „Wir haben 600 Chips. Das ist die Höchstzahl an Leuten, die gleichzeitig auf dem Gelände sein dürfen“, sagt sie.

Das alles coronakonform ablief, kontrollierte das Leisniger Ordnungsamt. „Wenigstens können wir überhaupt einen Frischemarkt machen“, sagte Zirnsack. Und die Besucher kamen trotz stürmischem Wetter und mit fehlendem Drumherum, um Eier, Fisch und Co zu kaufen.

50 Händler preisen Waren in Kloster Buch an

Etwa 50 Händler boten ihre Waren an – und kämpften gegen Sturmböen. „Ich kann jetzt nicht quatschen“, sagte einer. „Ich muss zusehen, dass mir meine Gläser nicht runterfallen.“ Ein paar Stände weiter stand eine Händlerin aus Chemnitz, die Holzutensilien verkaufte. Kochlöffel, runde und eckige Seifenschalen, Frühstücksbrettchen.

„Es ist nicht dasselbe“, sagt sie. Sie kenne den Markt aus besseren Zeiten. Vor Corona. Und auch beim Stand vom Blumenhaus Schubert aus Leisnig war die Stimmung eher gedrückt. Wie lief’s heute? „Gar nicht gut“, sagte die Verkäuferin. Zu wenige Leute hielten an, um frische Blumen zu kaufen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielfältige Produktauswahl

Eva-Maria Edlich ließ sich aber auch kurz vor Schluss am Stand die Laune nicht verderben. „Im Kloster Buch ist ein ganz besonderer Kundenkreis. Hier wird ganz anders gekauft“, sagte sie. Sie bot Waren vom Etzdorfer Tier- und Gartenmarkt an. „Wir haben aber auch ganz viele andere Produkte aus dem Striegistal dabei“, sagte sie.

Aus der Seifenmanufaktur oder der Feinbrandmanufaktur zum Beispiel. Seit etwa zwei Jahren komme sie regelmäßig auf den Markt im Kloster Buch. „Natürlich ist es derzeit anders als sonst, aber trotzdem schön“, findet die Etzdorferin.

Zum Biobauernmarkt in Sornzig öffnen sich auch die Kirchentüren

Der nächste Frische- oder Bauernmarkt im Kloster Buch findet voraussichtlich am Sonnabend, dem 10. April, statt. Trotz steigender Corona-Inzidenzwerte ist eine Woche später auch im Kloster Sornzig ein Biobauernmarkt geplant.

Die Kirchen- und Klostertüren öffnen sich der Kunst – ab dem 17. April 2021 stellt Dana Schurig („Traktor-Dana“) ihre... Posted by Sachsenobst on Sunday, March 7, 2021

Er soll am Sonnabend, dem 17. April, stattfinden. Lässt es die Lage zu, sollen sich dann neben den Kloster- zudem auch die Kirchentüren öffnen und zwar für die Kunst: Der Heimatverein Sornzig kooperiert mit der Obstland Dürrweitzschen AG und zeigt Naturaufnahmen von deren „Haus-und-Hof-Fotografin“ Dana Schurig aus dem Sächsischen Obstland.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Vielfalt auch in Hofläden

Wer bis dahin Bedarf an frischen Waren hat, wird zudem ab sofort in den Hofläden von Sachsenobst in Dürrweitzschen, Leisnig und Ablaß fündig. Dieter Heerklotz, neuer Geschäftsführer der Vermarktungsgesellschaft der AG hatte – frisch im Amt – bereits am Anfang des Jahres angekündigt, das Sortiment erweitern zu wollen. Neben Obst und Säften führen die Hofläden nun auch frisches Gemüse wie knackige Möhren, Blumenkohl oder Radieschen.

Hallo liebe Freunde. Fertsch! Hier seht ihr ein paar Bilder vom Hofladen der Agragenossenschaft Naundorf-Niedergoseln... Posted by Frank Hennig on Sunday, March 14, 2021

Seine regionale Produktpalette aufgestockt hat auch der Hofladen der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln, An der Wassermühle 6 im Mügelner Ortsteil Niedergoseln. Für die Kundschaft wurde dort eine Verkaufsfläche geschaffen, die nicht nur die gärtnerischen Produkte aus dem eigenen Sortiment bietet, sondern etwa auch die Äpfel von Obstland an.

Geöffnet ist der Hofladen wochentags von 9 bis 17 Uhr und an den Sonnabend von 9 bis 12 Uhr.

Von Stephanie Helm und Manuel Niemann