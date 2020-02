Sturm-Bilanz: Nordsachsens Wälder kommen „mit blauem Auge“ davon

Nordsachsen

Sturmtief Sabine hinterließ in den vergangenen Tagen keine größeren Schäden an Nordsachsens Wäldern. Darüber informierte jetzt Silvio Karczmarczyk, Sachbearbeiter Service und Öffentlichkeitsarbeit beim Staatsbetrieb Sachsenforst im Forstbezirk Taura. „Die Wälder in der Region Nordsachsen mit der Dahlener und Dübener Heide hatten in den letzten beiden Jahren durch Stürme, Dürre und Borkenkäfer sehr gelitten. Dementsprechend hatten die Forstleute die schlimmsten Befürchtungen, dass das neue Sturmtief wieder große Schäden anrichtet. Die Sturmtiefs Friederike im Jahr 2018 und Herwart im Jahr 2017 sind allen noch in Erinnerung. Doch glücklicherweise sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte Karczmarczyk.

Nur Einzelbrüche

In den Wäldern kam es höchstens zu Einzelbrüchen von Bäumen. Größere Sachen sind in Nordsachsen nicht aufgefallen. Auch in ganz Ostsachsen nicht. Offenbar waren im Freistaat die Regionen Chemnitz, das Erzgebirge und das Vogtland stärker betroffen.

Das konnte auch Andreas Schirmer vom Bad Dübener Kirchenforst bestätigen. Auch in seinem Revier sind kaum Schäden aufgetreten. „In unserer Region hat es nicht so stark geweht. Das Problem ist immer, wenn in den Wäldern Fronten aufgerissen werden, die wieder Angriffsfläche für den nächsten Sturm bieten. Im Kirchenforst kam es lediglich dazu, das vereinzelt mal ein Baum zu Boden ging. Das war vermehrt im Raum Mockrehna zu beobachten“, so Schirmer.

Borkenkäfer war 2019 das größte Problem

Die Schäden, die durch Friederike entstanden waren, sind derweil im Forstbezirk Taura, zu dem unter anderem der nordsächsische Teil der Dübener Heide sowie die Dahlener Heide zählen, weitestgehend aufgearbeitet. Nach dem Sturm kamen damals aber auch der Borkenkäfer und die Dürre. Beide sorgten für weitere Schäden in den Wäldern. „Wir hatten 2018 rund 260 000 Festmeter Schadholz, davon 210 000 Festmeter durch Sturm und 50 000 Festmeter durch Borkenkäfer. 2019 kamen noch mal 150 000 Festmeter Schadholz durch Borkenkäferbefall hinzu. Das alles gilt wohlgemerkt nur für den Staatswald. Ein enormer Verlust. Bedenkt man, dass der normale jährliche Holz-Einschlag sonst bei rund 70 000 Festmetern liegt“, sagte Silvio Karczmarczyk. Aktuell laufen die Waldarbeiten, auch dank des milden Wetters, auf Hochtouren.

Waldumbau zu Laub- und Mischwäldern

Derzeit laufe zudem in vielen Waldgebieten die Aufforstung. „Ein Teil der Arbeiten wurde an Firmen vergeben. Den Rest machen wir selbst. Rund 30 Personen sind im Forstbezirk Taura ständig dabei, Bestände wieder aufzuforsten. Der Trend geht weg zu Nadelwäldern und hin zu stabileren Laub- und Mischwäldern. Hier ist der Freistaat Sachsen Spitzenreiter in Deutschland, jährlich werden rund 110 Hektar zu Mischwald umgewandelt“, informierte Karczmarczyk.

Von Steffen Brost