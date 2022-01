Sturm in der Oschatzer Region: Umgestürzte Bäume und Stromausfall

Oschatz

Der schwere Sturm, der in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag über der Collm-Region hinweg gezogen ist, hat offenbar weniger Schäden hinterlassen, als befürchtet. Die meisten Feuerwehren befanden sich in Bereitschaft, mussten aber nicht ausrücken. In der Hauptsache wurden durch den starken Sturm Bäume umgeworfen, die allerdings nicht sofort beseitigt werden mussten. Im Park von Großböhla wurde beispielsweise ein alter Baum umgeworfen. Weil allerdings auch die Stromversorgungstrassen von den Windauswirkungen betroffen waren, kam es örtlich zu Stromausfällen. Derzeit geht der meteorologische Dienst davon aus, dass der starke Wind noch bis zum späten Sonntagnachmittag anhalten wird. Weitere Windschäden sind zur Stunde nicht ausgeschlossen. In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag war der Sturm mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 bis 100 Kilometer pro Stunde über die Region gezogen.

Von Hagen Rösner