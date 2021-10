Sturmschäden in Oschatz: Feuerwehr, Stadtgärtner und Bauhof räumen auf

Oschatz

Noch immer sind die Folgen des Sturms der vergangenen Woche deutlich sichtbar. Die beiden Sturmtiefs „Hendrik“ und „Ignatz“ wüteten insbesondere in Parks und Wäldern. Abgebrochene Äste und entwurzelte oder umgefallene Bäume versperren noch immer vielerorts die Wege. Fußgänger, Radfahrer und Jogger stehen hier und da vor nur schwer zu überwindenden Hindernissen.

Neben den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr in Oschatz haben auch die Angestellten der Stadtgärtnerei und des Oschatzer Bauhofes mit den Folgen des Sturms zu kämpfen. Das tatsächliche Ausmaß der Schäden zeigt sich meist erst Stunden oder Tage später.

Nach dem Sturm räumte die Oschatzer Feuerwehr unter anderem im Fliegerhorst Bäume und große Äste – die Hauptverkehrswege haben dabei laut Wehrleiter Lars Natzke Vorrang. Ein weiterer Einsatz erfolgte am leer stehenden Gasthof in Altoschatz. „Dort hatten sich Teile vom Dach gelöst und waren heruntergestürzt. Wir waren mit der Drehleiter vor Ort, haben kon-trolliert und gesichert, um weitere Schäden zu vermeiden.“ Bewährt habe sich die lokale Landfunkstelle, mit der die Kameraden unabhängig von der Leitstelle in Leipzig Einsätze „vor der Haustür“ abarbeiten.

Arbeit geht schrittweise voran

Dort wo wichtige Verbindungs- und Hauptstraßen durch gefallene Bäume versperrt sind oder anderweitige Gefahr für Leib und Leben droht, ist die Feuerwehr sofort angehalten zu handeln. Es gibt aber Orte, an denen nur sukzessive Ordnung geschaffen werden kann. Hier sind die Teams um Bauhofleiter Rolf Prochazka und Stadtgärtnerei-Chefin Kathleen Teschmit gefragt.

In den vergangenen Tagen waren die Stadtgärtner unter anderem auf dem Oschatzer Friedhof, im Stadtpark und am Stranggraben in Altoschatz verstärkt unterwegs, um heruntergefallene Äste und umgeknickte Bäume zu beseitigen. „Der Stadtpark war ohnehin noch wegen herabfallender Äste, bedingt durch Trockenheit, gesperrt.

Am Stranggraben mussten wir, wie schon beim letzten Sturm auch, die Sperrung veranlassen. Sicherheit geht vor, hier sind oft Fußgänger, Radfahrer, Jogger und Hundehalter unterwegs“, so Kathleen Teschmit. Priorität haben bei der Beräumung zudem die Höfe und Außenbereiche der kommunalen Schulen, Kindertagesstätten und Horte.

Auf dem städtischen Friedhof sind „Ignatz“ insgesamt fünf Bäume zum Opfer gefallen, einer davon stürzte auf eine Grabstelle. Von weiteren großen Schäden sei man jedoch verschont geblieben. „Glücklicherweise haben wir in dieser Woche die Arbeitsbühne gemietet und schauen Stück für Stück, wo es etwas zu erledigen gibt. Ich bitte die Anwohner um Verständnis dafür, dass wir uns nicht sofort um alles kümmern können“, so Teschmit. In Abstimmung mit dem Bauhof und der Feuerwehr gehe man auch den Hinweisen der Bürger nach.

Mehr Laub als üblich

Hauptgrund für die großen Schäden des Sturms ist, dass die Bäume durch die anhaltende Trockenheit stark geschädigt sind, vor allem Birken, Kiefern und Eichen verkraften die Dürre nicht und sterben ab. „Am Stranggraben müssen mehrere große Eichen gefällt werden, dies ist für die Wintermonate geplant. Im Wald rund um den Fliegerhorst sind die Dürreschäden besonders deutlich, dort sind auffällig viele Birken umgebrochen. Auch die Buchen waren bereits im letzten Jahr geschwächt und machen uns Sorgen“, teilt Pressesprecherin Anja Seidel mit.

Hinweise von Anwohnern nahm auch Bauhofleiter Rolf Prochazka mit seinem Team ernst. Dabei handelte es sich vor allem um herabgefallene Äste und umgestürzte Bäume auf Wirtschaftswegen, „die nicht allzu stark befahren sind“, sagt er. Als Beispiele nannte er den Oberweg zwischen Striesa und Collm und Wege im Ortsteil Thalheim. Beschädigungen an städtischem Eigentum seien nicht zu verzeichnen gewesen. Improvisieren mussten die Mitarbeiter bei der Tour der Kehrmaschine. „Das Laub türmt sich inzwischen schon bergeweise“, nennt Prochazka den Grund.

Von Christian Kunze