Sturmtief Sabine knickt in Nordsachsen Bäume um

Nordsachsen

Sturmtief Sabine tobte in weiten Teilen Deutschlands – doch der Landkreis Nordsachsen blieb von großen Schäden weitgehend verschont. „Wir waren vorbereitet, aber es ist noch einmal glimpflich ausgegangen“, so fasste beispielsweise Wermsdorfs Wehrleiter Carsten Köhler die Sturmnacht zusammen. Lediglich einmal gegen 5.10 Uhr mussten die Wermsdorfer Kameraden ausrücken, um einen umgestürzten Baum auf der Staatsstraße S 42 zwischen Wermsdorf und Sachsendorf zu beseitigen.

Anderswo sah es ähnlich aus: So zählte das Landratsamt zwischen dem späten Sonntagnachmittag und Montagvormittag etwa ein Dutzend Feuerwehreinsätze wegen umgekippter Bäume, die auf der Straße lagen – unter anderem in Kyhna, in Wiesenena, in Wedelwitz, in Seelitz, in Dahlen und in Graditz.

Telegrafenmast fällt um

Auch die Oschatzer Wehr musste mehre Bäume und schwere Äste von Straßen und Radwegen räumen. Einen weiteren „Holzschaden“ hatte es gegen fünf Uhr in Höhe der Tongruben gegeben. Dort hatte ein Telegrafenmast der Belastung nicht mehr standgehalten. Er sei von den Einsatzkräften zerkleinert und abtransportiert worden. „Wir hatten im Verlauf der Nacht 13 Einsätze“, erklärte der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke. Einer der ersten sei am Sonntagabend in der Hospitalstraße erforderlich geworden. Dort hatten sich ein Fensterflügel eines leer stehenden Hauses gelockert. „Wir haben das Fenster gesichert und die Glasscheiben von der Straße geräumt“, schildert Natzke. An einigen anderen Gebäuden seien vereinzelt Dachziegel herabgestürzt. Die Wehr habe sie zusammengefegt und – wo nötig – Straßen oder Gehwege in der Gefahrenzone abgesperrt.

Lockeres Werbeschild

Am anderen Ende des Kreises beschäftigte laut Landratsamt ein gelöstes Terrassendach die Feuerwehr-Kameraden in Schkeuditz. Und in Delitzsch gab es am Montag gegen 7.30 Uhr noch einmal Alarm, weil sich ein kleines Werbeschild von einer Fassade zu lösen drohte. Ansonsten meldete die Stadtverwaltung Delitzsch vor allem einige Astabbrüche, um die sich die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) kümmert.