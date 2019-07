Döbeln

Die Erntebrot GmbH hat Döbeln hat in dieser Woche aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten erneut Insolvenz anmelden müssen. Das bestätigte Geschäftsführer Alexander Großmann. „Wir hatten aufgrund der extremen Hitze im Juni eine tiefe Delle zu verkraften. Bei knapp 40 Grad Hitze sind Kuchen und Torte einfach deutlich weniger gefragt. Aufgrund der erst seit einiger Zeit überstandenen Insolvenz haben wir für solche Dellen oder ein Sommerloch wie dieses noch nicht die notwendige Liquidität in der Hinterhand, um die Umsatzeinbußen auszugleichen“, so Alexander Großmann.

So haben die beiden Erntebrot-Geschäftsführer Elke Lehmann und Alexander Großmann am Montag beim Amtsgericht Chemnitz vorsorglich den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingereicht. Das Amtsgericht Chemnitz hat daraufhin am Mittwoch das vorläufige Insolvenzverfahren eingeleitet und den Plauener Rechtsanwalt Thomas Beck zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Am Freitagmorgen wurde die Belegschaft in der Bäckerei am Unternehmensstandort in der Harthaer Straße in Döbeln-Masten auf einer Betriebsversammlung informiert. Den ganzen Tag fuhren die beiden Geschäftsführer zudem in die Filialen mit möglichst vielen Mitarbeitern persönlich zu sprechen.

Schwere Krise schon vor drei Jahren

Der bestellte vorläufige Insolvenzverwalter Thomas Beck von der Kanzlei Beck Rechtsanwälte leitete parallel bereits einen Investorenprozess ein.

Das mittelständische Unternehmen war bereits vor drei Jahren in eine Krise geraten und beantragte im Februar 2016 ein gerichtliches Sanierungsverfahren. Für das Wiederherstellen der Wettbewerbsfähigkeit wurde eine Vielzahl von Maßnahmen für eine Sanierung mittels Insolvenzplan abgearbeitet. Der Insolvenzplan wurde im Januar 2017 von der Gläubigerversammlung einstimmig angenommen.

„Leider konnten einige Regelungen dieses Insolvenzplans nicht vollständig erfüllt werden. Dies lag vor allem daran, dass es trotz zahlreich geführter Gespräche nicht gelungen war, eine unserer Umsatzgröße entsprechende Liquiditätsausstattung zu sichern. Erschwerend kamen die anhaltend angespannte wirtschaftliche Lage der Bäckereibranche sowie konjunkturelle Schwankungen hinzu – sodass ein erneuter Insolvenzantrag nun unausweichlich war“, erklärt Geschäftsführer Großmann. Der Geschäftsbetrieb mit den insgesamt 182 Mitarbeitern wird vollumfänglich fortgeführt. Alle Kunden und die 35 Filialen werden beliefert.

Die gesamte Belegschaft sowie Lieferanten und Geschäftspartner sind unterdessen informiert worden. „Besonders erfreut hat uns die außerordentlich positive Reaktion der Mitarbeiter im Rahmen der heutigen Versammlung gemeinsam mit der Geschäftsleitung. Alle haben signalisiert, dass sie voll und ganz hinter der Erntebrot GmbH stehen“, ergänzt Insolvenzverwalter Thomas Beck.

Treuer Kunden- und Lieferantenstamm

„Wir arbeiten auf Hochtouren an einer dauerhaften Lösung zum Erhalt des traditionsreichen Bäckereiunternehmens. Gemeinsam werden wir die Chance auf einen erfolgreichen Neustart nutzen. Die positiven Aussichten sind neben dem Rückhalt der Mitarbeiter und Geschäftspartner vor allem damit zu begründen, dass es nach dem vergangenen Sanierungsverfahren gelungen war, neue Großkunden zu gewinnen. Auf diese bereits in den vergangenen Monaten zahlreich umgesetzten Sanierungsmaßnahmen werden wir aufbauen“, verspricht der vorläufige Insolvenzverwalter.

Die Erntebrot GmbH deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Backwarenindustrie – vom Zutateneinkauf über die Produktion bis hin zum Vertrieb in den eigenen Filialen – ab. Die Bäckerei betreibt insgesamt 35 Filialen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Das mittelständische Unternehmen verfügt über eine Anzahl an namhaften Großkunden, die schwerpunktmäßig in den Bereichen Discount, Lebensmitteleinzelhandel und soziale Einrichtungen tätig sind. Darüber hinaus erfolgen Lieferungen an kleinere Kunden, zum Beispiel im Rahmen des Caterings oder des Direktvertriebs über die Homepage.

Erntebrot : Lange Tradition

Die Geschichte von Erntebrot reicht bis in die 1920er Jahre zurück. 1990 gründete der Konsumgenossenschaftsverband Leipzig die „Erntebrotverwaltungs-GmbH“, die Umfirmierung in die jetzige Erntebrot GmbH erfolgte im Jahr 2000. Seit 1993 ist das Unternehmen in Familienhand. Das ehemalige Kombinat mit mehr als 1500 Mitarbeitern in einen modernen und wirtschaftlichen Handwerksbetrieb umzugestalten, war ein langer und kostenintensiver Weg. Zusätzlich investierte Erntebrot fortlaufend in die Weiterentwicklung des Unternehmens.

Von Thomas Sparrer