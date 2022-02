Suche nach Wildkatzen in der Dahlener Heide

Dahlener Heide

Stöcke, Bunsenbrenner und Baldrian-Essenz – mit diesen Dingen im Gepäck kämpften sich nun ehrenamtliche Tierschützer durch die Dahlener Heide in Nordsachsen. Denn dort startete jetzt das Wildkatzen-Monitoring, das bis Anfang April dauert. Es geht darum herauszufinden, ob und – wenn ja – wie viele Wildkatzen, wissenschaftlich Felis silvestris genannt, in der Heide leben.

Anstoß zu dem Projekt gab die Sichtung eines Tieres, bei dem es sich möglicherweise um eine Wildkatze handelt. Birgit Burkhardt, die in der Region schon länger das Wolfsmonitoring betreibt, hat Wildkameras in der Heide installiert – und plötzlich tauchte vor einer Kamera, vor der sich eigentlich Isegrim zeigen soll, eine Katze auf. War es eine Wildkatze oder doch nur eine Hauskatze? Das lässt sich ohne vorhandene Haare zum Analysieren nur schwer feststellen. Doch als wenig später mit Lockstöcken die Existenz von Wildkatzen in der Dahlener Heide nachgewiesen werden sollte, machte zunächst Sturm Kyrill einen Strich durch die Rechnung und die Suche nach den Wildkatzen musste erst einmal pausieren.

Aufstellung der Lockstöcke

Jetzt also der nächste Versuch. Die Umweltschutzorganisation BUND Sachsen hatte dafür öffentlich nach ehrenamtlichen Helfern für das sogenannte Wildkatzen-Monitoring gesucht – und schnell hatten sich genügend Freiwillige gefunden. Verteilt auf verschiedene Tage ging es nun gemeinsam zur Aufstellung der Lockstöcke in die Dahlener Heide.

Der Lockstock wird mit Baldrian eingesprüht. Quelle: Kristin Engel

Die Freiwilligen trafen sich am Sitz des Forstbezirkes Taura. Hier begrüßte Marlen Schmid, Projektkoordinatorin Rettungsnetz Wildkatze Sachsen, die Helfer. Unterstützung gab es auch von Martin Fleischmann, der als Mitarbeiter vom Forstbezirk Taura die Teilnehmer zu den Standorten führte. Doch zuvor überreichte Marlen Schmid jedem einen Eimer. In diesem befanden sich eine Sprühflasche mit Baldrian-Essenz, ein Bunsenbrenner, eine Drahtbürste, eine Pinzette und ein Trichter. Zudem erhielten die Helfer eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde sowie eine Fahrgenehmigung durch die Dahlener Heide, die sie künftig bei ihren Einsätzen vor Ort gut sichtbar im Pkw hinterlegen sollen.

Zum ersten Standort

Dann ging es los zum ersten Standort. Die drei Helfer für die als erstes aufgestellten Stöcke – insgesamt stehen 13 Teilnehmer für das Wildkatzen-Monitoring in der Dahlener Heide zur Verfügung – stammen aus Oschatz, Wurzen und Sitzenroda. „Der Lockstock sollte immer mindestens 200 Meter vom Weg entfernt stehen“, erklärte ihnen Marlen Schmid. „Die Umgebung sollte strukturreich sein, aber immer in der Nähe eines ‚Kamerabaumes‘. Das ist ein Baum, an dem eine Wildkamera befestigt werden kann, sollten Haare am Lockstock entdeckt werden.“

Insgesamt wurden nun 17 Lockstöcke in der Dahlener Heide verteilt. Dabei handelt es sich um kniehohe, sägeraue Vierkanthölzer. Mit einem großen Hammer wurden sie in die Erde gebracht. Dann wurden mit einem Taschenmesser Kerben hineingeschnitten und das Holz mit der Drahtbürste angeraut, damit die Haare besser haften bleiben. Mit dem Bunsenbrenner wurde der Stock schließlich von allen anderen Haaren und ähnlichen Verunreinigungen befreit.

Danach kam der Baldrian zum Einsatz. Dazu gab es eine kleine Warnung mit auf den Weg, denn der Baldrian sollte im Auto immer gut verschlossen transportiert werden, da er nicht nur wenig wohlriechend ist, sondern nebenbei auch noch eine ermüdende Wirkung auf Menschen hat.

Wichtig beim Aufstellen von Lockstöcken: Die Distanz zum bewohnten Gebiet und zu Straßen, dafür die Nähe zu Wasserläufen, Wiesen und Waldlichtungen, denn hier haben die Wildkatzen ihr Jagdgebiet. Die Katzen und Kater haben in der Zeit von Mitte Januar bis Ende März ihre Paarungszeit, ihre sogenannte Ranz, werden durch den Baldrian an den Stock gelockt und reiben sich daran. So gelangen Fellhaare ans raue Holz, die genetisch untersucht werden können.

Sicherheit geht vor

Jetzt kommen die Freiwilligen ins Spiel. Für je drei bis vier Stöcke sind drei Helfer eingeplant, die sich untereinander absprechen. Denn die Stöcke sollen alle sieben bis zehn Tage kontrolliert werden. „Es ist ratsam, nicht erst am zehnten Tag loszugehen“, so Marlen Schmid. „Sollte es genau an diesem Tag zum Beispiel einen Sturm geben, wird es zu gefährlich. Plant man die Kontrollen bereits am siebten Tag, gibt es Ausweichtage, sollte das Wetter nicht mitspielen. Denn die Sicherheit der Helfer steht an oberster Stelle. So sollten sie nicht bei Sturm oder Starkregen in den Wald. Auch nicht zur Abenddämmerung. Denn dann sind die Tiere aktiv. Ebenso muss auf die Bäume geachtet werden, damit kein Totholz hinabstürzt.“

Mit einer Pinzette werden dann alle Haare vom Stock gesammelt und in eine dafür vorbereitete Tüte gesteckt, die entsprechend beschriftet wird. Danach muss der Stock wieder mit dem Bunsenbrenner von eventuell übersehenen Haaren befreit und erneut mit Baldrian eingesprüht werden. Erst dann geht es zum nächsten Lockstock. Auch Einweghandschuhe sind wichtig. Dazu gab es vor Ort noch eine lustige Geschichte: An einem anderen Ort wurde bei der Analyse Alpakahaar identifiziert. Alle Alpaka-Besitzer im Umkreis wurden daraufhin befragt, ob ein Tier entlaufen sein könnte. Schließlich stellte sich jedoch heraus, dass einer der freiwilligen Helfer Handschuhe aus Alpakahaar trug und einzelne Haare versehentlich mit im Probenbeutel landeten. Zu so einer Verwirrung sollte es in der Dahlener Heide nicht kommen.

Nun sind alle akribisch dabei, die Lockstöcke zu kontrollieren. Und alle halten den Atem an. Gibt es wirklich Wildkatzen in der Dahlener Heide oder hatte sich damals eine Hauskatze auf das Bild geschummelt?

Zusammenarbeit wichtig

„Die Wildkatzen wandern derzeit aus Sachsen-Anhalt und dem Harzer Vorland nach Nordsachsen ein“, erklärt Projektleiterin Almut Gaisbauer, deren Ziel es ist, grüne Korridore für Wildkatzen zu schaffen, damit sich diese gefahrlos weiter ausbreiten können. Im Jahr 2011 wurden erstmals wieder Wildkatzen im Freistaat Sachsen nachgewiesen. Im September 2015 entdeckte der Nabu-Naturschützer Dieter Selter an der Bundesstraße 183 in der Dübener Heide eine überfahrene Wildkatze am Straßenrand. Bei einem Monitoring des BUND Sachsen im Jahr 2016 in der Dübener Heide konnte dann ein weiterer Kater nachgewiesen werden.

Für das Wildkatzen-Monitoring in der Dahlener Heide legen die Initiatoren viel Wert auf gute Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten. „Wir achten immer auch sehr darauf, dass wir alle mitnehmen“, erzählt Almut Gaisbauer. „Beispielsweise unterstützen die Städte Dahlen und Belgern das Monitoring, indem wir Lockstöcke auch auf kommunalen Flächen ausbringen dürfen. Auch der Staatsbetrieb Sachsenforst unterstützt uns maßgeblich sowohl bei der Standortauswahl als auch bei der Kontrolle der Lockstöcke. Und wir versuchen auch immer, die Jäger vor Ort einzubeziehen. Die hohe Bereitschaft der Freiwilligen hat uns zudem überwältigt. Es ist ziemlich einmalig, dass Naturschutz, Forst, Kommunen und auch Jagd so gut und eng miteinander zusammenarbeiten.“

Nun warten alle gespannt auf die Ergebnisse aus der Dahlener Heide. Denn erst die Proben, die nach dem Monitoring eingereicht werden, können Klarheit schaffen.

Von Kristin Engel