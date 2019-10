Super Sommer beschert Stadtbad Mügeln erneut 18.000 Besucher

Mügeln

„Es ist nun Herbst, die Freibadsaison endet, und damit fehlt natürlich wieder ein Stück Kultur“, sinniert Klemens Paulin. „Im Schwimmbad kommen alle Schichten zusammen, legen ihre Kleidung ab und in dem Moment sehe ich nicht, sind sie arm oder reich, sie sind alle gleich.“ Der Badbetriebsleiter des Mügelner Stadtbads kann gut verstehen, dass dieser einzigartige Ort manchem im Winter fehle: „Du triffst hier deine Freunde, kannst ausspannen – manche tun auch nur spannen“, feixt er, „und es ist auch für Körper und Seele gut.“

Das fehle nun vielen, die sich am letzten Badetag mit einem traurigen Gesicht vom Mügelner Stadtbad verabschiedet haben. Seine Stammgäste – rund 20 an der Zahl – ziehen bei Wind und Wetter ihre Bahnen, „auch wenn der Schwimmmeister in der Jacke da sitzt.“ Diese seien in einem gesetzteren Alter. „Die Jüngeren sind dann eher die Schön-Wetter-Bader.“

Erneut 18.000 Besucher im Stadtbad

Von diesen gab es auch in diesem Jahr wieder nicht zu knapp, was einerseits am guten Wetter lag, aber auch daran, dass das Oschatzer Platsch geschlossen hatte und der Badebetrieb in Schmannewitz aufgrund des Niedrigwasserstandes eingeschränkt werden musste. War das im Mügener Stadtbad zu spüren? Auf den ersten Blick nicht: „Wir hatten ähnliche Besucherzahlen wie im letzten Jahr“, sagt Klemens Paulin.

18.000 Besucher zog es in das Stadtbad, darunter etwa 10.000 Kinder und 8000 Erwachsene. Die Zahlen sind nur grob, auch weil sehr viele Saison- und Jahreskarten verkauft wurden. Nach dem sonnig-trockenen Jahr 2018 entschieden sich viele für eine Dauerkarte. „Das hat sich auch für viele gelohnt“, schätzt er.

Schönes Wetter sorgt für guten Dauer- und Stundenkartenverkauf

Lediglich die beiden mittleren Augustwochen haben nicht dazu eingeladen, seine Runden im Becken zu drehen. Circa 70 Erwachsene und 30 Kinder haben eine Jahreskarte und konnten das das Bad beinahe täglich nutzen.

Ebenfalls weit über 100-mal verkauft wurde die 5er-Stunden-Karten. Das Frühschwimmen donnerstags um 7 Uhr, für das diese auch genutzt werden können, wurde ebenfalls gut angenommen. Insbesondere Mügelner nutzten die Stunde vor dem eigentlichen Betrieb, um sich schnell vor der Arbeit oder dem späteren Trubel bei den durchschnittlich 23 Grad Celsius im Wasser erfrischen.

Besucherzahlen bringen Stadtbad an seine Grenzen

Das klingt alles nach guten Zahlen, in der Tat komme das Stadtbad damit aber auch an seine Grenzen: „Ein Bad in unserer Größe, mit dem Personalstand und der Infrastruktur – man hat das an unseren Parkplatz- und Liegeplatzkapazitäten gemerkt – ist da schon sehr ausgereizt“, sagt er. Vor den sanitären Anlagen bildeten sich zuweilen Schlangen, auch wenn die Sauberkeit darunter nicht litt. Die nächsten zehn Jahre würde es einem solchen Betrieb nicht standhalten.

Im Schnitt hätte bei 6000 Einwohnern jeder Mügelner das Bad dreimal genutzt, was natürlich nicht stimmt, da die Besucher auch von außerhalb kamen. „Wie in jedem Schwimmbad in Deutschland ist damit aber auch nur ein geringer Teil der Betriebskosten abgedeckt.“ Die Entscheidung, um die Fördergelder zu kämpfen und das Bad so zu sanieren, dass man es weiter betreiben kann, war, sagt Paulin, wie die Besucherzahlen der letzten drei Jahre zeigen, definitiv die richtige Entscheidung.“

Nach der Saison ist vor der Saison

„Die Anlage hat dadurch aber schon gelitten, was wir jetzt aufarbeiten müssen“, fügt er hinzu. Nach dem Abbau von Überstunden wird daher noch einmal der Rasen geschnitten und die Anlage vom Laub befreit. Die Technik wird zurückgebaut und alles vor Frost gesichert.

Mitte November wird dann das Laub vom Beckenboden abgesaugt, bevor die Schwimmmeister ab Dezember mit im Winterdienst fahren und es im Februar und März schon wieder an die Saisonvorbereitung geht. Geplant ist, dass das Stadtbad dann wieder ab Mai öffnet.

Von Manuel Niemann