„Tag der offenen Töpferei“ in Börln

Börln

Bundesweit findet am zweiten Märzwochenende der „Tag der offenen Töpferei“ statt. Rund 600 Handwerker und Künstler öffnen ihre Ateliers und Werkstätten, 61 davon in Sachsen – nur eine in Nordsachsen. „Wir planen das Machbare“, betont Jana Heistermann, die in Börln lebt und arbeitet und in der „Schule des Herzens“ auch Kurse und eine „offene Werkstatt“ anbietet, wenn das wieder möglich sein wird.

In der Töpferei in Börln. Quelle: Axel Kaminski

Keinesfalls wolle man den „Tag der offenen Töpferei“ ungenutzt verstreichen lassen, auch wenn man noch keine Gäste in der Werkstatt arbeiten lassen könne. „Wie die Organisatoren der Aktion haben auch wir uns nicht von der Corona-Lage beirren lassen“, betont Jana Heistermann. Trotz nicht gerade einladenden Wetters hatte man im vergangenen Jahr, als man die Keramik im Außengelände der „Schule des Herzens“ ausgestellt hatte, vergleichsweise viele Besucher und eine Menge angeregter Gespräche.

Künstlerin ist mit an Bord

„Wir werden nicht riskieren, große Gruppen in Innenräumen zusammenzubringen, aber ich denke, dass man in diesem Jahr draußen etwas ungezwungener miteinander umgehen kann als im vorigen Jahr“, erklärt die Börlnerin. Das Drinnen werde dennoch eine wichtige Rolle spielen. „Es ist nicht nur meine Beobachtung, dass es in Corona-Zeiten für viele ein wichtiges Thema ist, es sich zu Hause schön zu machen“, sagt Jana Heistermann. Dafür könne und werde man am Wochenende einige Anregungen bieten können. Sie habe sich verstärkt mit Alltagsgegenständen wie Bechern, Schüsseln und Tellern beschäftigt. „Natürlich ist diese Veranstaltung eine gute Gelegenheit, für das Handwerk zu werben und die Unterschiede zu industrieller Ware herauszuheben“, erläutert Jana Heistermann.

Mit an Bord ist auch Heinke Binder, eine aus Leipzig stammende Künstlerin, die sich in Ochsensaal niedergelassen hat. „Ich bin froh, dass der ‚Tag der offenen Töpferei’ wieder stattfindet und hoffe, dass er bei vielen Leuten in der Ausflugsplanung eine Rolle spielt“, sagt sie. Sie habe gerade an einer vierwöchige Ausstellung in Leipzig mitgewirkt, nun wieder alles abgebaut und werde Skulpturen und Plastiken in Börln zeigen.

Verzicht auf Gesprächsrunden

Auf einiges verzichte man in diesem Jahr bewusst, zum Beispiel zur Sicherheit auf die Gesprächsrunden mit den Künstlerinnen oder auf ein eigenes Imbissangebot. Wenige Häuser weiter gibt es schließlich Eis und Café, da müsse man nicht riskieren, sich zu verkalkulieren, wenn man den Besucherzuspruch für eine Open-Air-Ausstellung abschätzt.

Für alle, die es vermissen, sich an diesem Tag selbst am Ton zu betätigen, gibt es einen kleinen Trost. „Wir werden den Werkstoff zum Mitnehmen anbieten – zum gleichen Preis, wie ihn die Stiftung sonst in der offenen Werkstatt anbietet“, erläutert Ilona Schmidt, die zu den Organisatoren der Veranstaltung gehört. Und wer möchte, erhalte dazu auch Tipps und Anregungen.

In Börln ist die Töpferei am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Axel Kaminski