Synergieeffekte nutzen – warum soll das nur im Geschäftsleben möglich sein? Wie so etwas auf Vereinsebene aussehen kann, das zeigten zwei Glossener am Wochenende.

Lange Tradition

Traditionell laden die Mitglieder des Vereins „Feldbahnschauanlage Glossen“ am Tag des offenen Denkmals ein, ihre unter Denkmalschutz stehende Anlage im ehemaligen Steinbruch des Ortes mit Feldbahnmuseum zu besuchen und Fahrten mit der Feldbahn zu unternehmen. Dann können Gäste auch live miterleben, wie Steine in einem Brecher gebrochen wurden, ehe sie in einer der Kipploren zum Glossener Bahnhof per Schiene gelangten. Bereits nach seiner Vereinsgründung 1994 öffneten die Feldbahnfreunde am Tag des offenen Denkmals erstmals ihre Anlage der Öffentlichkeit, damit konnten sie auf eine 25-jährige Tradition in ihrem Verein an diesem Wochenende zurückblicken.

Pflaumenkuchen-Parade in Glossen. Quelle: Bärbel Schumann

Auch diesmal ratterten die Züge wieder an zwei Tagen vom und zum Bahnhof im Ort und durch das ehemalige Steinbruchgelände. Am Sonntag waren dabei auch Rico Krönert und Raimund Däbritz als Feldbahnlokführer im Einsatz. „Unsere Züge vom Bahnhof zum Steinbruch sind heute gut besucht. Heute Nachmittag ist besonders viel los“, so Krönert.

Heimatverein organisiert Pflaumkuchenfest

Hungrig brauchten Besucher an beiden Tagen nicht zu werden, denn der Verein unterhält im ehemaligen Gemeindezentrum das Vereinslokal „Zur Kipplore“. Doch nicht nur hier konnten am Sonntag hungrige Mägen gestillt werden. Der Glossener Heimatverein organisierte zum zweiten Mal ein „Pflaumkuchenfest“.

Das verlangte den fleißigen Bäckern und Bäckerinnen alles ab, denn das Jahr 2020 war kein gutes für die blau-dunklen Früchte: Wenige wuchsen auf den Bäumen, viele waren madig. Doch immerhin kamen 27 Pflaumenkuchen zusammen, die zu Beginn des Festes bei einer Parade von Kindern und Bäckerinnen vorgeführt wurden. Anschließend wurden sie zur besten Kaffeezeit an Gäste beider Veranstaltungen verkauft. So profitierten beide Vereine voneinander. Das Beste: Eine so große Auswahl an unterschiedlichen Pflaumenkuchen gibt es wohl kaum an einem anderen Ort!

