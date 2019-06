Oschatz.

Nach der vorjährigen Ankündigung der Etablierung einer Tagesklinik für multimodale Schmerztherapie ist das Projekt nun gestartet. Als Chefarzt der Abteilung Anästhesiologie, Intensiv- und Schmerzmedizin leitet Dr. Jörg Schnoor auch die Tagesklinik für Schmerztherapie. Zum Team gehören neben ihm eine Oberärztin für Schmerztherapie, eine Psychotherapeutin, Pflegekräfte, Physio- und Ergotherapeuten. Die ersten Patienten haben bereits eine 20-tägige Therapie absolviert. OAZ sprach mit dem Chefarzt der Abteilung Anästhesiologie, Intensiv- und Schmerzmedizin Dr. Jörg Schnoor.

Was macht eigentlich ein Schmerztherapeut?

Die Schmerztherapeuten sind Fachärzte aus unterschiedlichen Disziplinen, beispielsweise aus der Anästhesie, der Orthopädie oder der Inneren Medizin. Sie wurden während ihrer Berufslaufbahn mindestens ein Jahr in der Schmerzmedizin ausgebildet und haben diese Ausbildung mit einer Prüfung abgeschlossen. Dennoch hört das Lernen in diesem Fachgebiet nie auf. Wir Schmerztherapeuten kümmern uns insbesondere um Patienten mit chronischen Schmerzen.

Was ist bei chronischen Schmerzen so anders?

Wenn ich mir mit dem Hammer auf den Daumen schlage, wird der schmerzende Daumen in der Regel rot werden, warm und dick. Zudem wird er wohl auch ,pulsieren’, ein typisches Symptom einer akuten Entzündung. Dieser Akutschmerz wird mit den handelsüblichen Schmerzmedikamenten gelindert, zur auch in heroischen Dosen. Da hier ein Entzündungsprozess zugrunde liegt, wirken die handelsüblichen Entzündungshemmer auch so gut. Wenn diese Entzündung nach wenigen Tagen nachlässt, verschwindet der Schmerz meist auch wieder.

Der chronische Schmerz ist dagegen anders. Dies hat nach etwa drei Monaten seine eigentliche Ursache verloren. Er ist zu einer eigenständigen Erkrankung geworden. Bei chronischen Rückenschmerzen findet man zum Beispiel seltener einen wirklichen organischen Grund, der den Schmerz überzeugend erklären kann. Da die Schmerzmedikamente, die wir beim Akutschmerz großzügig verwenden, bei einer Dauergabe aber nahezu alle Nebenwirkungen zeigen und zudem eine Gewöhnung des Körpers eintritt, helfen diese Präparate kaum noch oder schädigen den Köper sogar. Folglich geht man bei chronischen Schmerzen therapeutisch andere Wege.

Welche Wege sind das?

Der chronische Schmerz gilt als eine eigenständige Erkrankung und wird derzeit als bio-psychosoziales Phänomen definiert. Damit soll deutlich werden, dass der Schmerz eben nicht nur eine körperliche Komponente aufweist, sondern auch soziale und psychologische Hintergründe hat. Je chronischer der Schmerz, desto weniger ,bio’ und mehr ,psycho-sozial’. Eine moderne Therapie soll deshalb alle Faktoren gleichermaßen berücksichtigen.

Da die Schmerzmedikamente zumeist im Vorfeld schon ausgereizt sind, soll die Therapie chronischer Schmerzen neben einer optimierten körperlichen Belastbarkeit und Fitness insbesondere auch die Faktoren fördern, die die Schmerzbewältigung erleichtern. Da gibt es tolle Möglichkeiten. So können wir Menschen in gewissen Grenzen Schmerzen auch wieder verlernen. Unbedingte Voraussetzung hierfür ist die Eigenmotivation, sein Schicksal wieder selbst in die Hand zu nehmen.

Warum haben Sie hierfür die Schmerztagesklinik aufgebaut?

Viele Menschen suchen bei Schmerzen immer die stationäre Aufnahme zur konservativen Behandlung, hier wird ihnen gegen die akute Schmerzsituation geholfen. Das Krankenhaus wird zwar schmerzfrei verlassen, aber der Alltag schleicht sich mit all seinen Tücken wieder ein.

Ein Zauberwort in der Schmerztherapie ist der Begriff ,Selbstwirksamkeit’. Wenn ich lerne, dass ich selber wieder Herr über meine Schmerzen werden kann, motiviert mich das sehr. Die Schmerztagesklinik fördert genau diesen Aspekt dadurch, dass ich nachmittags wieder nach Hause gehe und das Erlernte gleich ausprobieren und umsetzen kann. Wir hoffen, auf diese Weise unseren Patienten am ehesten zu helfen, die eigene körperliche Belastbarkeit und Funktionalität zu steigern und folglich Lebensfreude zu gewinnen.

Welche Patienten sprechen Sie an?

Patienten, die nach langen Behandlungszyklen und langem Leidensweg immer noch keine Besserung erfahren haben und gewillt sind, an neuen Therapieansätzen mitzuwirken.

