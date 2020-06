Liptitz

Einst haben Gislinde Gasch und Irma Wolf in der Liptitzer Taschupa mit ihren Kolleginnen jeden Tag 500 Taschen gefertigt. Heute kommen sie immer noch regelmäßig hierher, wie andere auch allerdings zum Sport oder in den Seniorentreff. Denn die alte Taschupa ist dem Ort nach der Schließung des Betriebes 1990 erhalten geblieben – als Treffpunkt der Einwohner.

Mittel von EU und Freistaat

Jetzt hat die Gemeinde Wermsdorf, mit finanzstarker Unterstützung, das Gemeindezentrum saniert. Insgesamt knapp 124 000 Euro wurden dafür investiert, 76 000 Euro kamen als Fördermittel. Fenster, Türen, Sanitärräume, Elektrik, Außenanlagen und Fassade wurden erneuert. Möglich macht dies das Leader-Programm der EU. „Wir sind sehr froh, dass der Freistaat die EU-Mittel in beträchtlicher Höhe ko-finanziert“, sagte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). Dass der Treffpunkt im Jahr der 775-Jahrfeier saniert werden könne, freue ihn besonders.

Frank Pfeil vom Ministerium für Regionalentwicklung im Gespräch mit Liptitzerinnen. Quelle: Jana Brechlin

Staatssekretär Dr. Frank Pfeil vom Ministerium für Regionalentwicklung überzeugte sich am Montag vor Ort selbst davon, dass das Geld für die Sanierung gut angelegt ist. „Wenn es Initiativen gibt, etwas zu erhalten und Impulse für den Ort zu geben, unterstützen wir das gerne“, wandte er sich an die Einwohner.

Weiter auf dem Land investieren

Man wolle nicht nur die großen Städte entwickeln, sondern mit dem Programm für vitale Dorfkerne eben in der Fläche etwas tun. Pfeil räumte jedoch ein, dass die finanziellen Mittel dafür in Zukunft vermutlich knapper werden könnten. Aber man werde dafür kämpfen, dass auch weiter in das Land investiert werden könne, versicherte er.

Sportraum für „Döllnitzküken“

Die Räume der ehemaligen Taschupa, in der bis zur Wende 30 Leute beschäftigt waren, werden heute von der Sportgruppe, den Senioren und für Treffpunkte genutzt. Immer montags kommen hier die Mädchen und Jungen aus der Tagesstätte „Döllnitzküken“ zum Turnen zusammen. Vier von ihnen bedankten sich dafür mit einem kleinen Programm zur Übergabe nach der Sanierung.

Initiativen für Heimatverein

„Es gibt auch die Überlegung, einen Heimatverein zu gründen“, verriet Sabine Schönberg. Interessenten, die im Ort etwas tun wollen, gebe es sowohl unter den Alteingesessenen wie auch bei Neu-Liptitzern. „Wir haben junge Leute, die hier sesshaft werden, es gibt wieder Kinder“, freute sie sich. Man schätze die schöne Umgebung und wolle einen Treffpunkt für alle Einwohner.

Ein Sortiment von Taschen, die bis 1990 in Liptitz gefertigt wurden. Quelle: Jana Brechlin

Barbara Scheller hat selbst in der Taschupa gearbeitet und sich als Ortschafts- und Gemeinderätin für die Sanierung eingesetzt. „Für viele Menschen ist dieser Ort mit wunderbaren Erinnerungen verbunden“, sagte sie. Dazu gehören auch einstige Taschupa-Frauen wie Gislinde Gasch, die 1975, damals noch in der alten Näherei gegenüber, mit der Arbeit begann und bis 1990 Näherin in Liptitz war. „Ich hab sehr gerne hier gearbeitet, wir waren eine tolle Gemeinschaft. Das waren mit die schönsten Jahre“, erzählt sie.

Ein Mann in der Frauen-Riege

Die vielen Handgriffe, bis eine Tasche fertig für den Handel war, wurden in mehreren Schritten von den verschiedenen Mitarbeitern erledigt. „Da gab es den Zuschnitt, eine Frau, die die Henkel gemacht hat, die Näherin, die die kleineren Teile angebracht hat und die Hauptnäherin, die die Tasche zusammennähte und schließlich wurde alles gewendet“, beschreibt Barbara Scheller. Zuletzt wurde die Ware, darunter Sporttaschen, Rucksäcke oder Federmappen eingepackt – vom einzigen Mann in der Runde.

Von Jana Brechlin