Tatort Mügeln: Goetheschüler erhalten Nachhilfe in Sachen Mord

Mügeln

„Ich kenne viele schöne Giftstoffe, die man nicht so leicht nachweisen kann.“ Eine nicht alltägliche Unterrichtsstunde wartete auf die Acht- und Neuntklässler der Goetheschule am Dienstag. Bei der Lesung von Claudia Puhlfürst erhielten sie einen Einblick in das morbide Handwerk der Kriminalautorin. Die Zwickauerin hat inzwischen über 20 Romane in diesem Genre veröffentlicht, die meisten davon für Erwachsene.

„Ich könnte nie einen Liebesroman schreiben, da würde ich mich totlachen. Das ist nicht mein Ding. Stattdessen umtreiben sie Leichen, Verwesung, Blutspuren und natürlich die Motive ihrer Figuren. „Jeder Täter hat ein Motiv, die rennen nicht einfach so mit der Kettensäge durch die Wälder, weil sie das super finden, sondern sie haben einen bestimmten Grund.“ Auch wenn ihre Täter oft etwas krank im Kopf seien.

Junge Leser mit Krimis gewinnen

Für die Goetheschüler gab es einen lebhaften Einblick zu dem, was ohnehin auf dem Lehrplan steht: Kriminalgeschichten. „Das ist auch etwas, womit man die Schüler noch zum Lesen bringen kann“, verriet Puhlfürst, die bereits mehrere solche Lesungen gehalten hat.

„Die Schüler sind meist sehr aufmerksam, wenn man dann noch ein paar wahre Fälle vorstellt“, sagt sie im Vorfeld und behält recht. Sowohl „Fürchte die Nacht“, ihr zweiter Jugendthriller, wie auch „Keiner kennt die Wahrheit“, ein Bilderbuch für Erwachsene mit ungeklärten Kriminalfällen, fallen beim jungen Publikum nicht durch.

Statt sich nur theoretisch mit dem Krimi auseinanderzusetzen, begegnen die Jugendlichen im Ratsaal einer Autorin, die auch als Lehrerin, Hygieneinspektor, als Köchin oder als Redakteurin im Schulbuchverlagswesen unterwegs war. Die Lesung, organisiert über die Stadtbibliothek kostet die Schüler nichts, der Friedrich-Bödecker-Kreis fördert im Freistaat Sachsen die Veranstaltungen.

Schüler haken nach: Wer sind Puhlfürsts Vorbilder?

Puhlfürst findet schnell einen Zugang zu den Schülern. Wie lässt sich Spannung aufbauen? Wie ein Cliffhanger erzeugen? Die Erzähltheorie läuft immer ein wenig mit. So erklärt sie, wie sie zum Schreiben kam, beantwortet Fragen und geht auch auf das Verlagswesen, Vorbilder oder die Unterschiede beim Schreiben für Jugendliche und Erwachsene ein.

So gebe es Autoren, die sie gern lese, „aber jeder hat seinen eigenen Schreibstil“, sagt sie. Das meiste denke sie sich aus, aber sie finde auch viel in der Wirklichkeit, erklärt sie, sie brauche nur einmal die Nachrichten zu gucken.

„Angefangen zu schreiben habe ich, da war ich noch Lehrerin. Einfach, weil ich schon immer Krimis geliebt habe. Mich fasziniert das. Schon als Kind habe ich immer heimlich bei meiner Oma ’ Aktenzeichen XY... ungelöst’ angeguckt, hab mich furchtbar gegruselt, konnte nachts nichts schlafen, aber ich wollte das unbedingt sehen“, erinnert sie sich.

Von Manuel Niemann