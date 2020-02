Taxi statt Bus: Pommlitzer können auf eigene Mini-Linie hoffen

Mügeln/Pommlitz

Es fährt weiterhin kein Bus in den Ortskern von Pommlitz. Aber zumindest für die Schulkinder des kleinen Örtchens, das bislang nur zu Fuß über eine Zufahrtsstraße von der Staatsstraße S 37 für Menschen zu erreichen war, wenn diese die Busse der Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH) nutzten, deutet sich eine Verbesserung an: Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) setzte den Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung in Kenntnis, dass mit dem Landratsamt und der OVH an einer Lösung gesucht werde, die Gefahr auf dem Schulweg der Kinder zum Bus zu entschärfen. Bislang mussten die ohne Fußweg oder Beleuchtung zu der Staatsstraße laufen, um zum Bus zu gelangen.

Lösung mit einem Taxi

Die Stadt habe inzwischen ein Schreiben des Landratsamts erhalten. Demnach werde der reguläre Bus weiterhin nicht direkt nach Pommlitz fahren. Begründet worden sei dies mit den erwarteten, weiter wachsenden Schülerzahlen, die dazu führten, dass auf der Linie 804 ein Gelenkbus eingesetzt werden müsse. „Aber für Pommlitz selbst wird eine Lösung gefunden – mit einem kleinen Taxi“, beschrieb Ecke. „Es werden jetzt schon die Schüler von Remsa an die nächste Bushaltestelle gefahren.“ Dieses Taxi soll zukünftig auch das benachbarte Pommlitz mit ansteuern, um die Schulkinder im Ort aufzulesen. „Sie werden dann zur nächstmöglichen Haltestelle in Querbitzsch gefahren.“

Eigener Fahrplan

Daneben werde, so Ecke, vonseiten des Landratsamts überlegt, diesen Taxibetrieb mit einem eigenen Fahrplan weiter zu öffnen. „Das heißt, daraus eine Linie zu machen, so dass mit diesem Taxi dann auch die Bewohner mitfahren können.“ Denn auch für ältere Bewohner ist die knapp 800 Meter lange die Strecke beschwerlich, zumal das Wartehäuschen an der S 37 eher eine Ruine ist, denn zur Rast einlädt.

Mit einer Fahrplanumstellung sei jedoch frühestens erst mit dem neuen Schuljahr zu rechnen, weil es ungefähr ein bis zwei Monate dauere, den Taxibetrieb für diese kleine Buslinie zu beantragen und entsprechende Angebote einzuholen.

Von Manuel Niemann