Großböhla

Ein Taxifahrer ist am Dienstagmorgen bei Großböhla von der Straße abgekommen und mit seinem Fahrzeug verunglückt. Im Auto saßen zu diesem Zeitpunkt vier Kinder, die nach ersten Angaben zum Teil verletzt wurden. Auch der Fahrer hat dabei Verletzungen erlitten.

Der Mercedes war am Morgen auf der Staatsstraße S 29 von Dahlen in Richtung Oschatz unterwegs. Gegen 7 Uhr kam das Fahrzeug offenbar ohne Fremdeinwirkung in einer Kurve nach rechts von der Straße ab und geriet in den Graben, wo es – dann wieder in der Gegenrichtung – zum Stehen kam. Die Ursache war zunächst noch unklar, der Unfalldienst hat seine Ermittlungen aufgenommen.

Die Strecke zwischen der Heidestadt und Großböhla blieb am Vormittag gesperrt, der Verkehr wurde über die Hainstraße in Richtung Bahnhof Dahlen umgeleitet. Das beschädigte Unfallfahrzeug wurde mit der nötigen Technik gesichert und abtransportiert.

Die Strecke musste nach dem Unfall gesperrt werde. Quelle: Jana Brechlin

Von Jana Brechlin