Teichwirtschaft Wermsdorf startet am Wochenende mit Hoffest in die neue Fisch-Saison

Mit einem Hoffest auf ihrem Betriebsgelände in Göttwitz startet die Teichwirtschaft Wermsdorf an diesem Wochenende in die neue Fischsaison. Für die Fischliebhaber gibt es dabei lebende Fische in der Hälteranlage und Bassins, Fischsuppe und -brötchen, Räucherfisch und Flammlachs kompakt auf einer überschaubaren Fläche zu sehen.

Was ihnen im Vergleich zum großen Fischerfest am Horstsee fehlen könnte, ist das Zuschauen bei den Fischzügen sowie die fachkundigen Kommentare dazu. Wer Fragen zum Fisch und zur Teichwirtschaft hat, bekommt beim Hoffest sicher eine Antwort dazu. Bis auf wenige Ausnahmen werden die Verkaufs- und Imbisstände von Mitarbeitern der Teichwirtschaft betreut. „Nachdem wir das Horstseefischen 2020 komplett absagen mussten und dafür das Hoffest aus der Taufe gehoben haben, greifen wir in diesem Jahr wieder auf dieses Konzept zurück“, erklärt Geschäftsführerin Angela Stähler-Neumeister.

Ganze Belegschaft an einem Ort

Es sei angenehm, mal mit fast allen Mitarbeitern der Firma an einem Platz zusammen zu arbeiten. Rund 20 Leute seien im Einsatz, damit beim Hoffest Fisch und Fischerzeugnisse an die Kundschaft gebracht werden können – sowohl zum Verzehr vor Ort als auch zum Mitnehmen. Die Aushilfskräfte, die hier zusätzlich im Einsatz sind, seien fast durchweg Leute, die man schon gut kenne und die eine echte Unterstützung seien.

„Mit dem Fest wollen wir zeigen, dass wir da sind, erläutert Angela Stähler-Neumeister. Natürlich falle es mehr auf, wenn der Horstseedamm mal wegen des Fisches drei Tage lang für den Verkehr gesperrt sei. Aber beim Hoffest könnten die Besucher, die sonst nur auf die Festmeile kämen, mal die Betriebsstätte in Göttwitz kennenlernen.

Salziges und Saures

Was für den Besucher ein übersichtliches Fest mit frischem und verarbeitetem Fisch und verschiedenen Imbissangeboten ist, bedeutet eine Menge Arbeit hinter den Kulissen. Bevor der Kunde draußen am Stand zwischen Fischbrötchen mit Seelachs, Brathering, Bismarckhering oder Matjesfilet entscheidet, machen sich Jenny Striegle rund Ilona Orban schon Gedanken darüber, wie viel von jeder Sorte zuerst raus an den Stand muss. Nach ihrer Erfahrung sind Bismarck- und Matjesbrötchen am stärksten nachgefragt. Und wer den Unterschied noch nicht begriffen hat: Bismarck ist der säuerlich schmeckende, Matjes der salzige. Bei beiden kommen saure Gurkenstückchen aufs Brötchen, beim Bismarck dazu noch Zwiebeln, beim Matjes Kraut.

Nicht so ins Detail geht das Gespräch, wenn man sich über die Wermsdorfer Fischsuppe unterhält. Aber allem Anschein nach kann man sie auch schon gegen 10 Uhr als zweites Frühstück essen. Oder fürs Mittagessen mit nach Hause nehmen. Auf jeden Fall ist das eine schmackhafte Sache, die Rainer und Gisela Zaspel an ihrem Stand anbieten.

Auch wenn Hering, Aal und Heilbutt frisch und geräuchert gut über den Ladentresen gehen, liegt Wermsdorf weiter im Binnenland. Kerngeschäft bei der Fischzucht ist also weiterhin der Karpfen. Viel lasse sich über das Ergebnis dieses Jahres noch nicht sagen. Schließlich habe man erst zwei Teiche – in Roda und in Fremdiswalde – abgefischt. „Die zweijährigen Karpfen sind gut gewachsen“, schätzt Firmeninhaber Georg Stähler ein.

Viel Naturnahrung im Teich

Trotz des Regens und der teils kühlen Witterung im Sommer hätten sie viel Naturnahrung gefunden. Offenbar böten Flächen, die zwei Sommer lang trocken lagen und erst in diesem Jahr wieder unter Wasser standen, einiges an Nahrungsreserven.

„Hätten wir am Großen Teich in Torgau nicht so viele Tiere verloren, könnten wir in diesem Jahr von einem guten Ertrag sprechen“, erklärt Georg Stähler. Wie die Landwirtschaft arbeite aber eben auch die Teichwirtschaft unter freiem Himmel, Wind und Wetter sowie den Launen der Natur ausgesetzt.

Abfischen dauert länger

Mit Blick auf das Abfischen der Teiche sei sicher, dass es in diesem Jahr mehr Zeit in Anspruch nehmen werde. „Die Waldteiche sind gut gefüllt. Da dauert das Ablassen länger als sonst. Wir wollen ja keine Flutwellen erzeugen“, erklärt Georg Stähler. Man werde jetzt, Anfang Oktober bedarfsgerecht abfischen und das zu Ende des Monats, wenn die Nachfrage erfahrungsgemäß noch etwas ansteigt, forcieren. Eine Prognose lässt er sich doch noch entlocken: Insgesamt könne man wohl mit 200 bis 300 Tonnen Fisch rechnen, zwei Drittel davon Karpfen.

Übrigens muss niemand, der Fisch nicht so gern mag, auf gemeinsame Stunden mit Freunden, Familie. und Bekannten verzichten, weil die zum Hoffest wollen. Dort gibt es auch Kuchen und Rostbratwurst.

Von Axel Kaminski