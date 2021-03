Termine für Wermsdorfer zum Impfen im Bus

Wermsdorf

Wer über 80 Jahre alt ist und in der Gemeinde Wermsdorf wohnt, könnte am Montag einen Anruf mit einer Einladung zum Impfen erhalten. Grund: Am Ostermontag wird der eigens umgebaute Impfbus des Landkreises in Wermsdorf Station machen und ab sofort werden die Vorbereitungen dafür getroffen.

Ärztinnen übernehmen das Impfen

An einem Tag können maximal 160 Frauen und Männer auf diese Weise mit einer Coronaschutzimpfung versorgt werden, hatte Landrat Kai Emanuel (parteilos) angekündigt. Geimpft wird an der Sporthalle in der Sachsendorfer Straße, weil darin die Wartebereiche für die Impfwilligen eingerichtet werden. Das Impfen selbst übernehmen die Hausärztinnen Dr. Kathrin Auerbach und Dr. Susan Klingenberg aus dem benachbarten Ärztehaus.

Abfrage bei Einwohnern über 80 Jahre

„Wir konzentrieren uns zunächst auf die Personengruppe der über-80-Jährigen. Dazu gehören etwa 480 Menschen im Gemeindegebiet. Wir gehen davon aus, dass etliche Einwohner bereits geimpft sind, so dass wir nun hoffentlich 160 anderen gezielt mit einem Impftermin helfen können und dann der größte Teil dieser Altersgruppe besser geschützt ist“, sagte Bürgermeister Matthias Müller (CDU). Er sei froh, dass es nun für die Menschen leichter werde, sich wohnortnah impfen zu lassen. „Darum bemühen wir uns seit Wochen und ich bin dem Landrat wirklich dankbar, dass es nun den Impfbus gibt“, sagte er.

Helfer richten Sporthalle ein

Man werde am Montag zunächst die Impfbereitschaft der Angerufenen abfragen und dann insgesamt 160 Termine vergeben. „Mittwoch sollten dann alle die entsprechenden Anschreiben mit Informations- und Anamnesebogen in der Post haben“, kündigte Müller an. Am Gründonnerstag werde man die Sporthalle gemeinsam mit freiwilligen Helfern und Bauhofmitarbeitern für die Aktion einrichten. Den Senioren werde dann am Ostermontag der Termin für die zweite Impfung mitgeteilt. Zum Tag selbst werden auch Mitarbeiter der Verwaltung sowie Gemeinderäte unter den Helfern sein und für einen möglichst reibungslosen Ablauf sorgen.

Sehnsucht nach Normalität

„Ich hoffe sehr, dass dadurch das Impfen Fahrt aufnimmt, die Menschen so besser vor dem Virus geschützt sind und bald wieder etwas mehr Freiheiten erlangen. Die Sehnsucht nach mehr Normalität ist überall groß“, so der Bürgermeister. Die Chance darauf könne deutlich steigen, wenn ab April endlich auch die Impfungen in den Hausarztpraxen möglich sind und dann die nächsten Gruppen berücksichtigt werden können, blickte er voraus.

Teststation arbeitet weiter

Da das Testen beim Kampf gegen die Pandemie auch weiter eine große Rolle spiele, habe er gerade erneut 260 Sets für die Teststation am Wermsdorfer Ärztehaus abgeholt. „Die Arbeit dort ist damit auch weiter gesichert“, betonte der Bürgermeister, „hier können sich Interessenten einmal wöchentlich kostenlos testen lassen.“ Das Angebot sei jeweils montags bis freitags möglich. Er danke den Ärzten und der Apothekerin vor Ort, die das mit ihren Mitarbeitern ermöglichen, fügte Matthias Müller hinzu.

Von Jana Brechlin