Terpitz

Unbekannte Täter sind in der Tischlereistraße in Terpitz (Gemeinde Liebschützberg) in eine Firma eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, öffneten sie gewaltsam die Eingangstür. Danach brachen sie in den Umkleideräumen der Mitarbeiter mehr als 40 Spinde auf, außerdem sämtliche Türen zu den Büros sowie zur Küche. Auch drei Wohnräume für Mitarbeiter wurden gewaltsam geöffnet und durchsucht. Die Tat ereignete sich bereits am Osterwochenende.

Von LVZ