Oschatz

Grunderwerb in der Collm-Region wird immer teurer. Das geht aus der neuen Bodenrichtwertkarte hervor, die der Gutachterausschuss für Grundstückswerte jetzt veröffentlicht hat. „Der Boom von Leipzig strahlt auch bis in den ländlichen Raum aus“, sagt der Vorsitzende des Ausschusses Thomas Schunk. Am teuerste sind Grundstücke in der Nähe von Leipzig. Doch inzwischen sind auch Grundstücke in der Collm-Region erheblich im Preis gestiegen. Spitzenreiter bei den Bodenpreisen ist Oschatz, die Hauptstadt der Collm-Region.

Im Vergleich zu 2016 ist der durchschnittliche Bodenrichtwert im Landkreis um 26,3 Prozent gestiegen, seit 2010 um 42,8 Prozent. Auch Ackerland und andere Flächen haben sich verteuert. Von 0,80 Euro bis 2,65 Euro pro Quadratmeter erstreckt sich die Spanne. Im Durchschnitt ist das ein Zuwachs von 10,5 Prozent, im Vergleich zu 2010 sogar von satten 115,8 Prozent.

Beste Lage in der Innenstadt

2815 Kaufverträge aus den Jahren 2017 und 2018 hat der Gutachterausschuss für die neue Karte, die der Markttransparenz dient, ausgewertet. Dem Gremium gehören 27 Mitglieder an. Diese werden für fünf Jahre vom Landrat bestellt.

Im Stadtgebiet Oschatz liegen die Quadratmeterpreise für Land zwischen 15 und 75 Euro. Kristallisationspunkt ist die Oschatzer Innenstadt. Im Kerngebiet Altmarkt, Sporerstraße, Neumarkt bis Kirchplatz werden mit 75 Euro die höchsten Verkaufspreise erzieht.

Das Oschatzer Innenstadtgebiet erzieltt momentan die höchsten Preise auf dem Immobilienmarkt. Quelle: Oschatzer Allgemeine

Zweitbeste Lage ist das restliche Oschatzer Zentrumsgebiet, das sich innerhalb der ehemaligen Stadtmauern befindet. Hier müssen für einen Quadratmeter 65 Euro berappt werden. Mit 55 Euro pro Quadratmeter ist auch noch das Areal westlich von Oschatz relativ teuer. Auf diesem Niveau sind aber auch die Grundstücke Blumenberg und Burgstraße oder entlang der Merkwitzer Straße einzuordnen.

Wesentlich günstiger gestalten sich die Bodenpreise in den ländlichen Ortsteilen der Stadt Oschatz. Dabei gilt auch hier der Grundsatz: Je weiter das Grundstück vom Oschatzer Stadtzentrum entfernt liegt, um so günstiger ist der Preis. Aber auch dabei gelten Ausnahmen, eine hohe Nachfrage oder landschaftliche Besonderheiten können sich preissteigernd auswirken.

Auch Preise für Ackerland gestiegen

In Kleinforst und Altoschatz wird der Quadratmeter mit rund 35 Euro geschätzt, in Lonnewitz mit 25 Euro, Thalheim mit 30 Euro, Leuben und Limbach 15 Euro, im Fliegerhorst rund 50 Euro, Striesa 10 Euro, Merkwitz 20 Euro, Zschöllau zwischen 30 und 50 Euro, Mannschatz 20 Euro und Schmorkau 15 Euro sowie Rechau und Zöschau 20 Euro. Alle diese Preise gelten für Grundstücke im besiedelten Gebiet und ohne Bebauung.

Auch die Preise für landwirtschaftliche Nutzflächen sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Quelle: dpa

Auch bei der landwirtschaftlichen Nutzfläche hat es im vergangenen Jahrzehnt erhebliche Preisaufschläge gegeben. Für die Collm-Region gilt, dass die Preise für Ackerfläche von Nord nach Süd ansteigen. Das hat mit den unterschiedlichen Böden zu tun. Die Böden in der Collm-Region werden nach Süden fruchtbarer und haben höhere Bodenwerte. Während im Norden ein Quadratmeter Acker ab 1,20 Euro zu haben ist, müssen im Süden auf schweren Böden bis zu 2,65 Euro bezahlt werden. Allerdings gibt es hier strenge Regelungen, wer landwirtschaftliche Flächen erwerben darf.

Von Hagen Rösner