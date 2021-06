Erst kaum Wasserdruck, dann noch ein Rohrbruch. Die Thalheimer wurden am Wochenende Opfer einer Havarie – waren stundenlang ohne Wasser. Und das bei der Hitze. Was jetzt im Ort passiert.

Diese Schlauchleitung in Altoschatz unweit des Stranggrabens an der Baustelle Am Steinbruch wurde gelegt, um Thalheim am Wochenende wieder mit Wasser zu versorgen. Quelle: Foto: Christian Kunze