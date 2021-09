Wermsdorf

Tibor ist bereit für den nächsten Schritt: Der siebenjährige Wermsdorfer, bei dem zu Jahresanfang Leukämie diagnostiziert wurde, hat die Chemotherapie abgeschlossen. Jetzt kann er die meiste Zeit bei seiner Familie zuhause bleiben und muss nur noch zu Untersuchungen in die Uniklinik Leipzig. Ist er fit genug, soll bald die Reha beginnen.

Freunde besuchen kleinen Patienten

„Derzeit bekommt er regelmäßig Besuch von Lehrerinnen, die mit ihm Mathe und Deutsch üben, seine Kumpels waren schon da und sogar die ganze Klasse hat vorbeigeschaut“, beschreibt sein Vater Jenö Kunfalvi. Auch wenn Tibor oft schnell erschöpft ist, genieße er es, Gesellschaft zu haben.

Ein Herz und eine Seele

Mit von der Partie ist immer seine Schwester Timea. Beide sind ein Herz und eine Seele, das aufgeweckte Mädchen ist sichtlich froh, dass der große Bruder wieder daheim ist. „Die Beiden streiten nie“, versichert Mutter Ilka Grundmann. Timea gehe sehr fürsorglich mit ihrem Bruder um und habe schnell verstanden, dass Tibor noch nicht wieder mit ihr spielen und toben kann wie früher.

Verein aus der Uckermark mit Überraschungen

Dass auch viele andere an den Jungen aus Wermsdorf denken, zeigte der jüngste Besuch im Zuhause der Familie: Frank Wernicke und Gudrun Kutzner vom Verein Uckermark gegen Leukämie hatten von Tibors Schicksal erfahren und sich daraufhin auf den Weg nach Wermsdorf gemacht.

Gudrun Kutzner und Frank Wernicke vom Verein Uckermark gegen Krebs haben Tibor und seine Schwester Timea mit Geschenken überrascht. Quelle: Jana Brechlin

Gemeinsam mit Gleichgesinnten organisiere man Typisierungsaktionen für Stammzellenspender und unterstütze Betroffene und ihre Familien, so Frank Wernicke. Dabei sind die Vereinsmitglieder auch als „Wunsch-Erfüller“ im Einsatz. Nach Wermsdorf hatten sie unter anderem einen Playmobil-Kicker für Tibor mitgebracht und dabei auch kleine Überraschungen für Schwester Timea im Gepäck.

Spende für VKS Sachsen

So beschenkt, nutzte Tibor den Tag, um auch etwas weiterzugeben: Gemeinsam mit René Naujoks vom FSV Blau-Weiß Wermsdorf überreichte er an Katja Bollmann und Carolin Köhler vom Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden (VKS) Sachsen einen Scheck über 7500 Euro.

Überwältigendes Echo

„Das Geld ist ein Teil der überwältigenden Spendensumme, die auf unseren Aufruf hin zusammengekommen ist“, sagte FSV-Vorsitzender René Naujoks. Die Fußballer hatten die Aktion gestartet, nachdem Tibors Erkrankung bekannt geworden war. Dabei kamen über 26 500 Euro zusammen. „Mehr als wir ahnen konnten und uns überhaupt vorzustellen wagten“, so Naujoks. Deshalb habe man gemeinsam entschieden, mit dem Geld zum Teil auch Vereine und Einrichtungen zu unterstützen, die ebenfalls dem Blutkrebs den Kampf angesagt haben.

Typisierung mit Modellcharakter

So erhielten bereits die Vereine Elternhilfe Leipzig und „Paulis Momente hilft“ erste Spenden. Jetzt war die VKS Sachsen an der Reihe. Der Verein hatte im Mai gemeinsam mit den Fußballern und der Wermsdorfer Hausärztin Dr. Kathrin Auerbach vor Ort eine Typisierungsaktion auf die Beine gestellt. Dies war die erste Spendenaktion nach über einem Jahr pandemiebedingter Pause. „Der Tag in Wermsdorf hatte Modellcharakter“, blickte Carolin Köhler zurück.

Verein braucht Unterstützung

„Darauf konnten wir aufbauen und haben seitdem noch weitere Typisierungen durchgeführt“, sagte sie. Die jetzt erhaltene Spende könne der Verein gut brauchen: Allein jede Laborbestimmung pro Spende schlägt mit rund 40 Euro zu Buche. Dabei warten viele Patienten dringend auf die lebensrettende Stammzellenspende.

Beide Frauen bedankten sich herzlich für die Unterstützung und zeigten sich beeindruckt von Tibors Kampfgeist: „Du machst vielen Menschen richtig Mut.“

Von Jana Brechlin