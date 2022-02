Tier- und Zahnärzte sollen gegen Covid 19 impfen – aber noch gibt es ein paar Hürden

Collm-Region

Als vor einem Jahr die Impfkampagne gegen das Corona-Virus ins Laufen kam, gab es den Piks in der Region nur in Impfzentren wie der Rolandhalle in Belgern oder der Sachsen-Arena in Riesa. Später wurden Haus- und Betriebsärzte in die Kampagne einbezogen. Seit einer im Dezember vom Bundestag beschlossenen Gesetzesänderung ist davon die Rede, das auch Tier- und Zahnärzte die Impfung verabreichen könnten. Was halten diese Mediziner davon?

Noch offene Fragen

„Das ist noch Theorie“, betont die Naundorfer Tierärztin Dr. Ines Leidel. Derzeit sei die Mitarbeit ihrer Zunft lediglich in den bestehenden Impfzentren und mobilen Teams erwünscht – nach entsprechender Schulung. Bei einer Abfrage der Sächsischen Landestierärztekammer habe sie sich für den Fall angemeldet, dass die Tierärzte in ihren Praxen impfen dürfen. „Den Satz: ‚Von Dir würde ich mich impfen lassen’“, habe sie schon mehrfach von Kunden gehört. Aber da gäbe es im Moment noch offene Fragen hinsichtlich rechtlicher Belange, der Abrechnung und der Versicherung.

Bisher grundsätzlich nur für Tiere zuständig

„Wenn die Not groß wäre, würde ich auch beim mobilen Impfteam aushelfen, aber ich habe derzeit auch so genug Arbeit“, erklärt Ines Leidel. Bisher dürften Tierärzte grundsätzlich nicht am Menschen tätig werden. Erzählungen oder Fernsehserien, in denen der Tierarzt auch den Besitzern der Kühe und Pferde gleich noch Gelenke einrenkt oder gar Medikamente verabreicht, gehören eher in den Bereich der Folklore. „Da kommen wir ganz schnell zum Straftatbestand der Körperverletzung“ , betont die Naundorferin die bisher strikte Trennung der ärztlichen Sparten. Ausnahme ist, dass sie natürlich – wie jeder Bürger – im Notfall verpflichtet ist, Erste Hilfe zu leisten.

Rechtliche Voraussetzungen fehlen noch

Die Sächsische Landestierärztekammer schreibt auf ihrer Internetseite, dass eine Impfung gegen COVID-19 in der Tierarztpraxis vom Bundesministerium für Gesundheit vorgesehen sei. „Allerdings fehlen hierzu noch die erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen.“ Der theoretische Teil der Weiterbildung für diese Impfung, basierend auf einem Curriculum, das von der Bundestierärztekammer (BTK)... entwickelt wurde, könne seit dem 12. Januar per E-Learning absolviert werden. „Wir freuen uns, dass es interessierten Kollegen und Kolleginnen nun endlich möglich ist, sich an der Impfkampagne der Bundesregierung und dem gemeinsamen Kampf gegen COVID-19 zu beteiligen und die Humanmediziner und Humannmedizinerinnen zu unterstützen“, wird BTK-Präsident Dr. Uwe Tiedemann zitiert.

Qualifikation angestrebt

„Meine Kollegen in unserem Verbund haben die nötigen Qualifikationen, um gegen Corona impfen zu dürfen schon absolviert, ich bin gerade dabei“, erklärt Marcus Bielefeld von der Praxis Kuhne/Haase in Dahlen. Dazu gehöre neben einem vier- bis sechsstündigen Online-Kurs eine Assistenz in einem Impfzentrum oder bei einem Allgemeinmediziner, der impft. „Ich glaube nicht, dass es dringlich ist, dass wir Zahnärzte impfen“, betont er. Andererseits sei es erstens nie falsch, etwas Neues zu lernen und zweitens könne man nie wissen, welche Wendungen diese Pandemie noch nähme. Die Zeit werde zeigen, ob die Zahnärzte beim Impfen gegen Corona noch eine wichtige Rolle spielen müssen.

Mit neuem Wissen Patienten besser beraten

Mit dem Wissen aus dieser Corona-Weiterbildung könne man natürlich auch die Patienten in der Zahnarztpraxis besser beraten. Diese hätten ihn allerdings noch nicht danach gefragt, wann dort geimpft werde. Impfungen an sich seien für Zahnärzte kein Problem. Sie gehören zum Alltag, nicht nur bei Extraktionen. Ob die Politik tatsächlich wolle, dass sich Zahnärzte an der Impfkampagne beteiligen, müsse sich noch erweisen. „Dazu gibt es einfach noch zu viele ungeklärte Fragen, zum Beispiel hinsichtlich der Berufshaftpflicht“, erläutert Marcus Bielefeld. Schwerpunkt der Zahnarztpraxis müsse die Zahnmedizin bleiben. Und angesichts der guten Versorgung der Region mit impfenden Allgemeinärzten, Impfzentren und mobilen Teams habe er keine Sorgen, dass diese Kernaufgabe ins Hintertreffen gerate.

Von Axel Kaminski