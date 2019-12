Riesa

Beamte des Polizeireviers Riesa haben am vergangenen Donnerstag Futter im Wert von rund 500 Euro an das Tierheim an der Straße Volksgut übergeben. Nach nunmehr drei Einbrüchen in das Heim, bei denen unter anderem Bargeld gestohlen wurde, wollten die Kollegen der Polizei vor Weihnachten ein Zeichen setzen. Neben der Ermittlungsarbeit sollte dem Tierheim ein Zeichen der Unterstützung zukommen. Die Beamten des Reviers spendeten Geld, kauften davon Tierfutter und überraschten den Leiter des Heimes damit.

Von OAZ