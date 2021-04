Tierpark Riesa wieder offen – ab Mai neue Chefin

Riesa/Oschatz

Im O-Schatz-Park mit seinen Tiergehegen sind Besuche derzeit noch nicht möglich, da diese Freizeitanlage als Behindertenwerkstatt betrieben wird. Der Tierpark am Kloster in der Nachbarstadt Riesa ist dagegen wieder geöffnet – mit strengen Corona-Einschränkungen. Besucher müssen im Voraus Zeitfenster von einer Stunde buchen (Buchung über 03525/659300 möglich). Außerdem ist die Vorlage eines tagesaktuellen negativen Corona-Testergebnisses notwendig.

Neue Tierparkleiterin fest angestellt

Und im Tierpark Riesa gibt es eine Neuerung. Janina Kraemer wird am 3. Mai ihre Arbeit als neue Leiterin des Tierparks aufnehmen. „Damit erhält die im Elbland sehr beliebte Freizeiteinrichtung wieder eine fest angestellte Person in der Führungsfunktion“, teilt der Tierpark-Betreiber FVG Riesa mit. In den vergangenen Monaten hatte der langjährige Mitarbeiter Michael Tobis als kommissarischer Tierparkleiter fungiert.

Positive Erfahrungen im kleinen Tierpark

Janina Kraemer wurde 1992 in Koblenz geboren. 2018 schloss sie ihr sechsjähriges Studium an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn als Master of Science in Biologie erfolgreich ab. Zuletzt war sie als wissenschaftliche Volontärin im Zoo Frankfurt/Main tätig und wechselt nun nach Sachsen. „Auf die Arbeit im Tierpark Riesa freue ich mich sehr, denn 2019 habe ich bereits sehr positive Erfahrungen im kleinen Tierpark Schönebeck in Sachsen-Anhalt gesammelt und weiß daher, dass diese neue berufliche Herausforderung sehr gut zu mir passt“, so die neue Leiterin.

Veränderungen im Tierbestand

„Gemeinsam mit ihr möchten wir den Tierpark Riesa behutsam konzeptionell weiterentwickeln“, sagt John Jaeschke, Geschäftsführer der FVG Riesa. Janina Kraemer will den Tierpark stärker ins Gespräch bringen und auch Veränderungen im Tierbestand sowie bauliche Neuerungen anschieben.

Der Riesaer Tierpark beherbergt auf 1,3 Hektar Fläche 175 Tiere in 57 Arten. Selbst im Pandemiejahr 2020 besuchten fast 30 000 Menschen die Anlage.

Von Frank Hörügel