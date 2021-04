Tierpark in Oschatzer Nachbarstadt Meißen präsentiert tierische Seltenheit

Meißen

„Ich kann keinen Eisbär zeigen, deshalb sind weiße Kängurus unser Highlight“, sagt Heiko Drechsler. Er leitet den Tierpark Meißen, der endlich wieder Besucher empfangen darf. „Ich freue mich über jeden – in den letzten Monaten habe ich so viele Verluste gemacht“, bedauert Drechsler, der den Zoo mit eigenen Mitteln betreibt.

Glücklich stimmt ihn hingegen der Nachwuchs bei seinen Albino Bennett-Kängurus. „In Sachsen bin ich wohl der einzige, der welche hat“, vermutet er stolz. Insgesamt hütet er sieben hüpfende Beuteltiere. Drei von ihnen sind Albinos mit schneeweißen Fell und rötlichen Augen. Die gibt es zwar auch in freier Wildbahn, doch da werden die Albino-Tiere oft Beute von Raubtieren. „Sie werden schneller gefressen, weil sie so hervorstechen“, erklärt er.

Nackiger Nachwuchs

Erst vor wenigen Tagen lugte der nackige Nachwuchs aus dem weißen Bauch des Muttertiers. Nun sind es sogar insgesamt acht Kängurus, die in seinem kleinen Zoo in Meißen leben. „Der oder die – wir wissen es ja noch nicht – ist etwa fünf Monate alt“, sagt Drechsler. Nicht nur ihre Fortbewegung ist ungewöhnlich, sondern auch wie sie ihren Nachwuchs zur Welt bringen. Nach einer Tragzeit von nur 30 Tagen bringt das Bennett-Weibchen ein winziges, unterentwickeltes Junges zur Welt. „Völlig nackig und blind muss es dann am Bauch entlang klettern, um in den Beutel der Mutter zu schlüpft“, erläutern er. Dort wird es gesäugt und wächst in den nächsten Monate auf.

Die weißen Bennett-Kängurus haben Nachwuchs bekommen. Das kleine Känguru streckt ab und zu mal seinen Kopf aus dem Beutel der Mutter. Die Nahrung der Kängurus besteht aus Gräsern, Kräutern, Möhren und Schösslingen. Einige Tierzüchter versuchen seit Jahren vergebens für Nachwuchs bei den Albino-Kängurus zu sorgen. Dem Zoo in Meißen ist es in diesem Jahr dagegen gelungen. Quelle: Steffen Manig

Erst nach vier Monaten kann es sich von seinem Saugnippel lösen. Mit etwa fünf Monaten schaut es zum ersten Mal aus dem Beutel. Dann wächst dem Känguru-Baby langsam das Fell und es begibt sich nach und nach auf eigene Ausflüge außerhalb des Beutels. Für den Tierpfleger ist es immer wieder spannend zu entdecken, ob seine Tiere Nachwuchs bekommen haben. „Das ahnt man als Tierpfleger erst, wenn es hin und wieder im Beutel wackelt“, beschreibt Drechsler.

Tierpark wieder geöffnet

Seit dem Wochenende kann der Tierpark in Meißen Siebeneichen wieder Gäste empfangen. Am Wochenende ist er von 10 bis 18 Uhr geöffnet, unter der Woche jeweils von 13 bis 18 Uhr. Am Eingang muss eine Erklärung vorgezeigt werden, dass innerhalb der vergangenen 24 Stunden ein Corona-Schnell- oder Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht wurde. Bei weiteren Fragen können sich Besucher direkt an Heiko Drechsler wenden: 0172 35 35 232. Vor Ort kann er persönlich mit Fachwissen über seine Tieren berichten.

Von Sören Hinze