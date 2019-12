Tim Weise ist Wermsdorfs bester Vorleser

Wermsdorf

Die Wermsdorfer Sechstklässler haben sich am Freitag am bundesweiten Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandelsbeteiligt. Die Jungen und Mädchen hatten zuvor ihre Besten bei Buchvorstellungen während des Deutschunterrichtes ermittelt. Nun waren zehn von ihnen gemeinsam mit Lehrer Markus Zwiener in die Bibliothek des Ortes gekommen, um dort jeweils mit einem Kapitel ihrer Wahl und dem Vortrag eines unbekannten Textes in den Wettstreit zu gehen. Für Bibliothekar Olaf Heinemann, der erstmals gemeinsam mit der Oberschule den Wettbewerb ausrichtete, waren alle Teilnehmer schon vor der Auswertung Gewinner. „Bundesweit sind 600 000 Schüler am Wettbewerb dabei. Dass ihr mitmacht ist toll – ihr seid alle Sieger“, lobte er.

Cora Scheuring, Tim Weise, Kyra Kirsten und Mailo Bräuer (v.l.) sind die besten Vorleser der Oberschule Wermsdorf. Quelle: Olaf Heinemann

Die Mädchen und Jungen hatten für ihren Vortrag Klassiker wie „Der kleine Hobbit“ ausgesucht, aber auch neue Bestseller wie „Gregs Tagebuch“ oder die Internatsgeschichten um „Carlotta“ dabei. Schüler aus den 7. und 8. Klassen unterstützten die Aktion als Juroren und kürten abschließend die besten Vorleser: Ganz vorn landete Tim Weise, Zweite wurde Cora Scheuring und den dritten Platz teilen sich Kyra Kirsten und Mailo Bräuer. Tim Weise wird nun die Wermsdorfer Oberschule beim Regionalwettbewerb vertreten.

Von Jana Brechlin