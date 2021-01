Wadewitz

Wer nach mehrwöchigem Lockdown neue Strecken für den Spaziergang sucht und den Wadewitzer Dorfteich noch nicht entdeckt hat, sollte seine Schritte ruhig mal dorthin lenken. Ein solches Farbspiel am Himmel gibt es natürlich nicht jeden Tag.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dahlen, Mügeln, Cavertitz und Oschatz sind nicht weiter als die für die Bewegung an frischer Luft zulässigen 15 Kilometer von Wadewitz entfernt.Angesichts ohnehin geschlossener Ausflugslokale stört es in diesem Fall nicht, dass es in Wadewitz keine Möglichkeit zur Einkehr gibt. An Schultagen wird die Haltestelle direkt neben dem Teich mehrmals von Bussen aus Richtung Oschatz bedient. Und wer zur Frischluftaufnahme mehr als nur eine kleine Runde laufen möchte, gelangt von hier aus über Bornitz und Schmorkau auf dem Rio-Radweg wieder zurück ins Oschatzer Stadtzentrum. Als etwas kleinere Runde bietet sich der Weg in den Bornitzer Park an.

Von Axel Kaminski