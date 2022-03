Tobias Ballier will in Dahlen Bürgermeister werden

Dahlen

Lange hat die CDU in Dahlen kaum mehr eine Rolle gespielt, jetzt soll der Stadtverband neu belebt werden. Und wie: Die Christdemokraten gehen mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen zur Bürgermeisterwahl. Tobias Ballier bewirbt sich um den Spitzenposten in der Heidestadt. Damit tritt er gegen Amtsinhaber Matthias Löwe (WHD) und Jens Bak an, den die Kreisvorstände von SPD, Grünen und Linken als Kandidaten vorschlagen.

Neues Trio für Stadtverband

Der 38-jährige Ballier aus Börln wurde diese Woche zunächst einstimmig zum Vorsitzenden des Stadtverbandes gewählt. Stellvertreterin ist Anja Ballier, Schatzmeister Rainer Fröhlich aus Ochsensaal. Ballier, der als Projektleiter in der Baubranche arbeitet, will nun auch auf den Chefsessel im Rathaus. Es sei für ihn eine „Ehre und Verantwortung, die CDU im Wahlkampf für das Bürgermeisteramt zu vertreten“, so der Kandidat.

Gespräche in Stadtteilen geplant

In den nächsten Wochen bis zum Wahltag am 12. Juni will er mit den Einwohnern und Gewerbetreibenden der einzelnen Stadtteile in Kontakt treten. Einige Dinge seien ihm schon aufgefallen, die er für verbesserungswürdig in seiner Heimatstadt hält, weshalb der Entschluss zur Kandidatur gereift sei. Nun wolle er das Gespräch mit den Einwohnern suchen, um herauszuarbeiten, was aus ihrer Sicht dringend angefasst werden muss.

Kandidat will Netzwerk nutzen

Außerdem setze er auf den Austausch mit Abgeordneten und Bürgermeistern: „Als ich meine Pläne zur Kandidatur bekannt gab, haben sich sofort die CDU-Bundestagsabgeordnete und ein CDU-Bürgermeister mit mir zusammengesetzt und mir wertvolle Tipps gegeben. Gerade der regionale Zusammenhalt ist mir wichtig. Daher denke ich, mich auch mit den für mich neuen Aufgaben der Verwaltung schnell zurechtfinden zu können“, so der Bürgermeisterkandidat.

Schenderlein lobt Einsatz

Die Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der CDU, Christiane Schenderlein, freut sich über die Nominierung. „Tobias Ballier bringt frischen Wind nach Dahlen. Zunächst außerhalb der Heimat Erfahrungen sammeln und dann zurückkehren, um hier anzupacken, das verdient Respekt. Für die anstehende Bürgermeisterwahl und für die Arbeit im Stadtverband wünsche ich ihm viel Erfolg“, sagt sie.

Von Jana Brechlin