Tödlicher Unfall in Lampersdorf: Gericht spricht den Angeklagten frei

Lampersdorf

Fahrlässige Tötung lastet die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor dem Amtsgericht Torgau an. Er war mit seinem Kleintransporter am 9. Januar diesen Jahres auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Subaro zusammengestoßen. Dessen Fahrer (57) hatte keine Chance.

Der Beschuldigte, der in sich gekehrt dem Verfahren folgt, sei bei winterlichen Straßenverhältnissen mit Schneefall und Schneeregen, teilweise winterglatter Fahrbahn auf der S 38 in Richtung Wermsdorf unterwegs gewesen. Nachdem er ein anderes Fahrzeug überholt hatte, habe er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von mindestens 84 km/h die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei ins Schleudern gekommen, auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit dem entgegenkommenden Pkw Subaru, so der Vorwurf. Für den Angeklagten stehen eine Freiheitsstrafe und eventuell der Führerscheinentzug auf dem Spiel.

Der Mann habe vor dem Unfall einen etwa nur 70 km/h fahrenden Pkw Ford kurz hinter Lampersdorf überholt und sich dann wieder eingeordnet.

„ Schneebrett “ auf der Fahrbahn

Der habe gesehen, wie der Angeklagte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und es zum Unfall kam. Später stellte der Fahrer des Ford fest, dass dieses Schleudern des Kleintransporters an einem „ Schneebrett“ gelegen haben könnte. Davor und danach sei die Straße völlig frei gewesen. Dieses „ Schneebrett“ hätte man von weitem auch nicht erkennen können.

Als weiterer Zeuge wird ein Autofahrer befragt, der im Gegenverkehr aus Richtung Wermsdorf kam und vor dem später getöteten Subaru-Fahrer gefahren sei. Aus dessen Sicht sei der Kleintransporter im Gegenverkehr hinten ausgebrochen und mit dem Heck auf ihn zugekommen. „Gerade noch rechtzeitig“ hätten die Räder des Transporters wieder Haftung bekommen.

Im Rückspiegel habe er gesehen, dass der Kleintransporter in den Subaru einschlug und „das Auto regelrecht von der Straße katapultierte“.

Hühnereigroße Noppen

Der Unfallfahrzeuge habe angehalten, um zu helfen. Dabei habe er auf der Fahrbahnseite des Transporter-Fahrers und auf einer Länge von etwa zwölf Metern etwa hühnereigroße „Eisnoppen“ festgestellt. Davor und danach sei die Straße „tipptopp“ geräumt gewesen.

Stefan Köhler, Sachverständiger der Dekra, schätzt ein, dass ein Fahrer in einem Kleintransporter wie diesem und mit Hinterradantrieb keine Chance gehabt hätte, ein Ausbrechen des Hecks wieder stabilisiert zu bekommen.

Ebenfalls stellt er fest, dass der Tacho des Mercedes Kleintransporters bei 105 km/h stehen geblieben war. An dieser Stelle hakt Rechtsanwältin Grit Wetzig, die die Ehefrau des getöteten Subaru-Fahrers vertritt, mehrfach nach. Denn wenn der Tacho bei der Kollision stehen bleibt, dann hätte der Fahrer des Kleintransporters zuvor viel schneller gewesen sein müssen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h habe er dann weit überschritten.

Gutachter kann keine genaue Geschwindigkeit nennen

Der Sachverständige der Dekra hatte aus der Spurenlage vor Ort die Kollisionsgeschwindigkeiten errechnet. Hier könne man beim Fahrer des Kleintransporters eine zuvor gefahrene Geschwindigkeit zwischen 84 und 120 km/h unterstellen. „Zu seinen Gunsten wird die niedrigere Geschwindigkeit angenommen.“ Die Tachonadel hätte auch durch den Aufprall verändert werden können. Versuche, weitere Daten aus den Steuergeräten im Fahrzeug auszulesen, scheiterten. Das sei erst ab der Fahrzeuggeneration ab den Jahren 2017 möglich.

Rechtlich kommt es darauf an, ob der Unfall hätte vermieden werden können. Dazu kann der Sachverständige aber trotz mehrerer Nachfragen keine konkrete Geschwindigkeit nennen.

Möglicherweise hätte das „ Schneebrett“ jedem anderen Fahrer zum Verhängnis werden können.

Staatsanwalt Carsten Ruge und Verteidiger Andreas Michl plädieren für Freispruch, Rechtsanwältin Wetzig fordert eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung.

Das Urteil von Strafrichter Lutz Grzonka: Freispruch! Für den Angeklagten ein guter Ausgang. Mit Sicherheit aber wird ihn der Unfall sein Leben lang beschäftigen.

Von Gabi Liebegall