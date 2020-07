Seit Monatsbeginn empfängt die Jugendherberge Torgau Gäste. Nach mehr als vier Jahren Bauzeit, vom ersten Spatenstich an gerechnet, erfolgte am 1. Juli die offizielle Einweihung der historischen einstigen Amtshäuser in neuem Glanz. Damit steht nun in Torgau die einzige Jugendherberge im ganzen Landkreis Nordsachsen. Wir haben uns einmal vor Ort umgeschaut.