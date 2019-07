Oschatz Garten - Torgau holt sich für die Landesgartenschau Inspirationen aus Oschatz Die Stadt Oschatz richtete im Jahr 2006 die vierte Sächsische Landesgartenschau aus. Das Areal ist heute, 13 Jahre später, noch immer erhalten und zugänglich. Nun ist Torgau am Zug. Die Stadt richtet im Jahr 2022 die neunte Landesgartenschau aus. Die Organisatoren holen sich Inspirationen aus Oschatz.

Umringt von Blumenmädchen, steht das Maskottchen "Oschgar" zur Eröffnung der sächsischen Landesgartenschau in Oschatz am Samstag (22.04.2006) vor der Blumenhalle des Geländes. In der sächsischen Kreisstadt findet vom 22.04.-08.10.2006 für 170 Tage die Landesgartenschau statt. Foto: Peter Endig dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++ Quelle: Ba