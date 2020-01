Oschatz

Wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einemUnfall auf der Bundesstraße 6 bei Oschatz gegen einen 56 Jahre alten VW-Fahrer. Bei dem Unfall waren am späten Donnerstagnachmittag ein 82 Jahre alter Traktorfahrer sowie ein zwölfjähriges Kind, das mit im Traktor saß, schwer verletzt worden.

Ins Krankenhaus gebracht

Der 56-Jährige war kurz nach 17 Uhr hinter Lonnewitz, nahe dem Abzweig nach Rechau, auf einen vor ihm fahrenden Traktor mit Anhänger aufgefahren. Aufgrund des Aufpralls wurde der Schlepper mehrere Meter weit geschleudert. Der Traktorfahrer und das Kind mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Laut Polizei entstand sowohl am VW als auch am Traktor und an dem Anhänger Totalschaden.

Von lvz