Trinkwasserverband Döbeln-Oschatz rüstet sich gegen Trockenheit und Hitze

Oschatz

Durch die Corona-Pandemie ist der Trinkwasserverband Döbeln-Oschatz in diesem Jahr bei seinen Investitionen ausgebremst worden. In seinem Bericht zur Verbandsversammlung am Montag in Oschatz sagte Geschäftsführer Stephan Ballieu, dass bis zum November im Verbandsgebiet knapp 5,6 Millionen Euro investiert werden sollten, tatsächlich waren bis zu diesem Zeitpunkt jedoch nur reichlich 2,6 Millionen Euro in neue Anlagen geflossen.

Konzept für die Zukunft

Im nächsten Jahr, so beschloss es die Versammlung am Montag einstimmig, sollen insgesamt 6,1 Millionen Euro investiert werden. Grundlage für dieses Vorhaben ist ein Konzept, das die Trinkwasserversorgung auch in Zukunft sichern soll. Betriebsführer Marcus Riemer nannte drei Punkte, die den Verband künftig vor Herausforderungen stellen werden: Trockenheit, Katastrophen und Sicherung der Trinkwasserqualität.

Anzeige

Vernetzung des gesamten Verbandsgebietes

So sollen allein 1,75 Millionen Euro im kommenden Jahr insbesondere in die Vernetzung des gesamten Verbandsgebietes investiert werden. „Auf diese Weise wird man in Zukunft noch besser als bisher gewappnet sein, um den Herausforderungen gewachsen zu sein“, so Ballieu. An erster Stelle stehe die zuverlässige Versorgung der Menschen im Verbandsgebiet mit Trinkwasser – auch in Zeiten großer Hitze und langer Trockenheit. Verbandsvorsitzender Matthias Löwe versicherte. „Wir sichern die Wasserversorgung auch in Zukunft zu angemessenen Preisen.“

Umsatz soll leicht steigen

Für das kommende Jahr rechnet der Wasserverband mit leicht steigenden Umsatzerlösen in Höhe von 17,8 Millionen Euro (2019: 17,3 Millionen Euro). „Trotz der demografischen Entwicklung befindet sich der Verband wirtschaftlich in einem stabilen Fahrwasser“, teilte Geschäftsführer Ballieu mit.

Größte Investitionen 2020 in der Region Oschatz

Oschatz, Ortsteil Leuben: In der Naundorfer Straße werden 700 Meter neue Wasserleitungen verlegt, Kosten: 350 000 Euro.

Oschatz, Kleinforst/Blumenberg: Die Arbeiten am Trinkwassernetz wurden im November abgeschlossen, Kosten: 233 000 Euro.

Mügeln: Die Arbeiten am Trinkwassernetz im ersten und zweiten Bauabschnitt der Döbelner Straße sind noch nicht abgeschlossen.

Von Frank Hörügel