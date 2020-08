Trockenstress macht Oschatzer Parkbäume kaputt

Oschatz

„Es gab ein lautes Knacken, dann brach der Ast der Amerikanischen Roteiche einfach ab und lag dann quer über dem Parkweg“, so beschreibt die Leiterin der Oschatzer Stadtgärtnerei Kathleen Teschmit was am Dienstagnachmittag im Oschatzer Stadtpark passierte. Die Chefin in der Stadtgärtnerei kann dies aus erster Hand schildern, schließlich war sie mit ihrem Team zu diesen Zeitpunkt im Stadtpark unterwegs, um über das Jahr angefallenes Altholz zu entfernen.

Zwei Vorfälle in einer Woche

Bereits einen Tag zuvor hatte es am anderen Ende des Stadtparkes eine ähnliche Situation gegeben. Beide Male waren glücklicherweise keine Personen auf den Wegen unterwegs und so gingen die Abbrüche glimpflich ab. „Für mich ist dies aber ein Zeichen, dass gehandelt werden muss“, sagt die Stadtgärtnerin mit Blick auf die Parkbesucher.

OBM Andreas Kretschmar und Kathleen Teschmit im Oschatzer Stadtpark mit dem abgestürzten Ast einer Eiche.. Quelle: Hagen Rösner

Oberbürgermeister Andreas Kretschmar verschaffte sich noch am Dienstagnachmittag einen eigenen Überblick über die Situation im Stadtpark und verfügte anschließend eine sofortige Sperrung des Stadtparkes. Kurz danach waren Mitarbeiter des Bauhofes und der Stadtgärtnerei dabei, die Zugangswege in den Stadtpark abzusperren.

„Da wir nicht ausschließen können, dass sich ähnliche Vorfälle wiederholen, muss der Park gesperrt werden, um keine Personen zu gefährden“, sagt OBM Andreas Kretschmar. Dabei war der Stadtpark in den vergangenen heißen Tagen ein beliebtes Ziel und eine kühle Zuflucht für hitzegeplagte Stadtbewohner. „Auch Gruppen aus den Kindergärten hielten sich hier auf, aber das geht jetzt leider nicht mehr“, so Kretschmar. Die Verfügung gilt für den gesamten Oschatzer Stadtpark von den Denkmälern an der Parkstraße bis zum Übergang in den Oschatzer Stadtwald. Damit ist auch der Verbindungsweg zwischen der Collm Klinik und dem O-Schatz-Park vorübergehend gekappt.

Wie lange die Sperrung aufrecht erhalten wird, ist im Moment noch nicht klar. „Wir müssen erst einmal sehen, was die Ursachen sind und uns dann überlegen, wie wir geeignet reagieren können“, sagen der Oschatzer Oberbürgermeister und die Stadtgärtnerin unisono.

Oschatzer Feuerwehrleute Marcel Schmidt und André Hoffmann im Stadtpark die alten Bäume. Quelle: Hagen Rösner

Warum sich die Bäume ihrer Äste entledigen ist noch nicht wissenschaftlich geklärt. „Es ist möglich, dass es sich um eine Folge des Trockenstresses handelt“, vermutet Stadtgärtnerin Kathleen Teschmit. Um mit der Trockenheit zurecht zukommen, werden Äste im unteren Bereich nicht mehr versorgt und brechen dann möglicherweise ab.

Im Boden herrscht weiter Trockenheit

Der Regen vom vergangenen Montag jedenfalls verschafft den meisten Gewächsen in Oschatz eine kleine Verschnaufpause. „Wenn man aber betrachtet, dass wir den dritten trockenen Sommer in Folge haben und die unteren Erdschichten trocken wie Pulver sind, dann war der vergangene Regen nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Oberbürgermeister Andreas Kretschmar.

Um die Trockenheitssituation im Stadtpark etwas zu entschärfen, war am Mittwochnachmittag die Oschatzer Feuerwehr mit dem neuen Wechsellader im Park unterwegs. Marcel Schmidt und André Hoffmann versorgten die Bäume mit einer Zusatzration Wasser.

Von Hagen Rösner