Oschatz

Kein guter Wochenstart für die Collm-Klinik: Im Krankenhaus in der Parkstraße sorgte am Montag ein Computervirus dafür, dass zeitweise das gesamte System abgeschaltet werden musste. Geschäftsführerin Sabine Trudel erklärte auf Nachfrage, dass der Trojaner über einen unverdächtig scheinenden Mailanhang heruntergeladen wurde. „Um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir uns entschlossen, alle computergestützten Systeme abzuschalten. Am Dienstag sei dann der Betrieb in der Klinik bis auf wenige Ausnahmen wieder hergestellt worden. „Hier prüfen wir noch“, erklärte Trudel. Da alle verwalteten Daten der Klinik täglich gesichert würden, sei es nicht zu Verlusten gekommen. „Glücklicherweise sind wir in solchen Fällen weiterhin arbeitsfähig und können auf Aktenmaterial aus Papier zurückgreifen. Analog wurde also weitergearbeitet“, so die Geschäftsführerin.

Von Christian Kunze