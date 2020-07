Trottel-Prozess geht weiter: Wurde der Abgeordnete Marian Wendt beleidigt?

Nordsachsen/Torgau

Hat Joachim Dietmar Schreiber den nordsächsischen Bundestagsabgeordneten Marian Wendt im Internet beleidigt? Darum ging es bei einem weiteren Prozesstermin am Dienstag am Amtsgericht in Torgau. Richter Jörg Burmeister hatte zwei Zeugen geladen. Nach rund 40 Minuten war die Verhandlung allerdings schon wieder beendet.

Hintergrund des Prozesses sind Kommentare Schreibers im Internet. Er hatte Wendt in einem Fall als „übergewichtigen Abgeordneten und vollgefressenen Fettsack“ sowie als „dreckigen Volksverräter und Nestbeschmutzer“ bezeichnet. Im zweiten Fall beschimpfte Schreiber den Politiker als „wohlgenährten, empathielosen, narzisstischen Deutschlandhasser und Trottel“. Wendt stellte in beiden Fällen Strafanzeige.

Lebensgefährtin verweigert Aussage

Umfangreiche Kontrollen der Prozessbeteiligten und Zuhörer mit Scanner und Körperkontrolle – so wie beim Auftakt im Juni – gab es am Dienstag nicht am Amtsgericht. Marian Wendt selbst hatte sich entschuldigen lassen. Überhaupt hatten nur drei Besucher im Sitzungssaal Platz genommen, die im Anschluss wenig Überraschendes vernahmen.

Die Lebensgefährtin des Angeklagten – als erste Zeugin bestellt – machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und wurde nach kurzer Zeit wieder verabschiedet. Sie hatte zuvor nach intensivem Nachbohren von Richter Burmeister verdeutlicht, dass sie seit Längerem mit dem Angeklagten verlobt sei. Eigentlich wollte das Paar – das einen gemeinsamen Sohn hat und seit 27 Jahren liiert ist – in diesem Jahr heiraten, was aufgrund von Corona scheiterte. Laut Gesetzgebung dürfen Verlobte, Ehegatten und enge Angehörige vor Gericht die Aussage verweigern.

Vereinschef sagt aus

Somit folgte die Vernehmung von Sandro Oschkinat. Der 38-Jährige ist Vorsitzender des Vereins Spektrum Aufrechter Demokraten, dem auch Schreiber angehört. Als Verein wolle man die Probleme unserer Zeit ansprechen, Missstände beseitigen, etwas verändern, Diskussionsrunden führen und auch das Recht auf Meinungsfreiheit ausüben, wie es Oschkinat vor Gericht erklärte. Und der Mockrehnaer nutzte die Chance, gleich Werbung in eigener Sache zu betreiben.

„Wir hatten damals das Gefühl, dass man verschiedene Sachen nicht mehr sagen darf, ohne gesellschaftliche Nachteile und Schaden zu erleiden. Ich habe das bei der Arbeitssuche selbst zu spüren bekommen, als man mir indirekt zu verstehen gab, dass ich durch meine politische Tätigkeit nicht erwünscht bin. Oder ich merkte es, wenn ich im Internet oft diffamiert und beispielsweise als Nazi oder Rassist beschimpft werde. Ich möchte das hier deutlich zurückweisen: Ich habe auch viele ausländische Freunde. Es gab Anrufe bei meinem Chef, dass ein Nazi oder Rechtspopulist wie ich nicht an der Kasse in einem Supermarkt arbeiten dürfe“, spielte der Mockrehnaer auf seine aktuelle berufliche Tätigkeit an. Dabei gehöre Kritik mit zu einer Demokratie. „Ich setze mich für Meinungsfreiheit ein.“

Am 4. August geht es weiter

Richter Jörg Burmeister verwies auf Äußerungen auf der Homepage der Torgauer Zeitung und auf der Internetseite des Spektrums, die Sandro Oschkinat selber zur Person Marian Wendt getätigt hatte. Darin heißt es unter anderem: „... oder meint ihr, irgend ein Staatsanwalt würde sich ernsthaft dafür interessieren, wenn beispielsweise mich jemand als vollgefressenen Fettsack bezeichnet? ... Ich habe mehrfach gesagt, dass ich die meisten Äußerungen von Joachim Schreiber in dieser vulgären Form nicht in Ordnung finde. Das begründet aber nicht ihn zu verklagen, seine Wohnung zu durchwühlen und dann noch über Herrn Wendts vom Steuerzahler finanzierte Anwälte zu behaupten, von Joachim Schreiber bedroht worden zu sein. Was klar gelogen ist. Also hat mein Freund und Vereinskollege Joachim Schreiber in der Sache leider völlig recht. Marian Wendt ist objektiv betrachtet ein unehrlicher, charakterloser und nicht besonders kluger Politiker. Und das muss man in einer echten Demokratie laut sagen dürfen.“

Richter Burmeister las viele Passagen vor und hakte nach, während Sandro Oschkinat seine Sicht der Dinge so bestätigte. Als Freizeitpolitiker müsse er ebenfalls gewisse Dinge – wenn er als Nazi, Faschist oder Rassist bezeichnet wird, wegstecken. Dasselbe sollten dann auch Berufspolitiker aushalten. „Wer austeilt, muss auch einstecken.“

Mit dem Verweis auf den nächsten Sitzungstermin am 4. August wurde Sandro Oschkinat als Zeuge entlassen und die Verhandlung beendet.

Von Nico Wendt