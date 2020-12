Trotz Corona: Eigenbetrieb Oschatzer Kultureinrichtungen offeriert weiter Angebote

Oschatz

Die Oschatz-Information ist eingeschränkt geöffnet, die Bibliothek zur Medienausleihe und -rückgabe, das Museum geschlossen: Der Eigenbetrieb Oschatzer Kultureinrichtungen nutzt die Spielräume der Corona-Schutzverordnung aus – und versucht darüber hinaus, zu optimieren. Geschäftsführer Jörg Bringewald erklärte jüngst im Stadtrat, dass Betrieb und Nutzerverhalten in der Bücherei „nahezu unverändert“ seien. In der Stadtinformation wolle man während der eingeschränkten Öffnungszeiten den Verkauf von Leistungen und Waren anbieten, „auch wenn die Rückabwicklung von gebuchten Terminen derzeit das Geschehen dominiert“. Mit dem Kartenverkauf für neu gebuchte Veranstaltungen im ersten Quartal 2021 wolle man Zeichen setzen – und nicht untätig sein. „Wir möchten weiter Kultur anbieten“, so Bringewald. Die Beschäftigung der Mitarbeiter in Kurzarbeit müsse ausgeschöpft werden. „Deshalb wechselt das Personal öfter als üblich zwischen den Einrichtungen, baut Überstunden ab oder erledigt Aufgaben, die ohnehin anfallen, die Inventur beispielsweise“, konkretisiert er.

Von Christian Kunze